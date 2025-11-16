Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, αλλά η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) πιστεύει ότι το 2035 είναι ανέφικτο να καταργηθούν πλήρως τα μοντέλα βενζίνης. Ειδικότερα, η Ενωση πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι πιο διαλλακτική με τους αυστηρούς στόχους που έχει θέσει ( ότι το αργότερο μέχρι το 2035, όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων) και να δει με μεγαλύτερη …συμπάθεια την επέκταση «ζωής» για τους κινητήρες υβριδικών σχημάτων και τα εναλλακτικά καύσιμα (που βρίσκονται σε καλό στάδιο αν συμπεριληφθεί και το υδρογόνο) .

Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ταχύτερη η επίτευξη των στόχων για τη μείωση των εκπομπών CO₂ τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στα φορτηγά.

Πότε, λοιπόν, θα απαγορευτούν οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης; Σύμφωνα με της ΕΕ μέχρι το 2035, όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων. Στόχος είναι η απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα επιβατικά οχήματα.

Οι νέοι κανόνες, προς το παρόν δεν επηρεάζουν τα υπάρχοντα αυτοκίνητα. Όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο σήμερα, θα μπορούν να συνεχίσουν να το οδηγούν μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής τους. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράσει σήμερα ένα νέο μοντέλο με κινητήρα βενζίνης θα μπορεί να το κυκλοφορεί έως ότου παραδώσει το …πνεύμα του. Σαφώς, έως το 2035, θα ισχύουν μεγάλα πρόστιμα και φορολογικές επιβαρύνσεις για τα αυτοκίνητα που θα ρυπαίνουν το περιβάλλον και ίσως η συντήρηση του να είναι δυσβάσταχτη για τον ιδιοκτήτη του.

Σε κάθε περίπτωση η Ένωση κατασκευαστών υποστηρίζει ότι η μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 100% για τα νέα αυτοκίνητα και βαν έως το 2035, με ενδιάμεσους στόχους για το 2030 είναι ανέφικτη. Και αυτό δεν αφορά τη γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων που θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά σε λιγότερο από 10 χρόνια όσο η χαμηλή ζήτηση αυτών από το μεγαλύτερο πλήθος των αγοραστών που δεν βλέπουν και όλοι με τόσο συμπάθεια τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στην πρίζα. Και οι αριθμοί φανερώνουν μετά από 6-8 χρόνια παρουσίας των ηλεκτρικών οχημάτων ασθενικά μερίδια. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην ΕΕ και τις ταξινομήσεις στη Γηραιά Ηπειρο αγγίζει το 15,8%, στα βαν 8,5% και στα φορτηγά μόλις 3,6%.

Ο ACEA προτείνει να δοθούν κίνητρα στα μικρά ηλεκτρικά μοντέλα, σε πιο προσιτές τιμές ώστε να ανοίξει η «βεντάλια» των πελατών σε ένα ευρύ φάσμα και να μην περιορίζεται μόνο σε όσους μπορούν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Παράλληλα, να δοθούν κίνητρα στις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να ενταθεί η παραγωγή μικρών ηλεκτρικών οχημάτων και παράλληλα να συνυπολογίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων τα plug-in hybrid οχήματα, όπως και αυτά με range-extender.