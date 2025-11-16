Οι παγκόσμιες πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 23% τον Οκτώβριο σε 1,9 εκατομμύρια μονάδες, λόγω της ισχυρής ζήτησης σε μεγάλες αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας έρευνας αγοράς Rho Motion την Τετάρτη.

Η Ευρώπη ηγήθηκε της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων με ισχυρή ζήτηση στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rho Motion, περιλαμβάνουν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά plug-in οχήματα.