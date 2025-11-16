Το φρεσκαρισμένο Hyundai Ioniq 5 ενισχύει την γκάμα των ηλεκτρικών της φίρμας που επιθυμεί να καταστεί παγκόσμιος παίκτης στην ηλεκτροκίνηση. Το νέο μοντέλο πατάει στη νέα πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP), που έχει σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίσει τις εμπειρίες της έξυπνης μετακίνησης. Διαθέτει φουτουριστικό και προοδευτικό σχεδιασμό, ως ένα επαναστατικό βήμα προς μια νέα εποχή ηλεκτρικής μετακίνησης.

Σαφώς, στο νέο μοντέλο ξεχωρίζει η πληθωρική γκάμα σε μπαταρίες. Ειδικότερα, φέρει μπαταρίες 63 kWh και 84 kWh προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία! Με την μπαταρία των 63 kWh διανύει 440 χλμ. σε συνδυαστικό κύκλο και 614 χλμ. σε αστικό, ενώ με την μπαταρία των 84 kWh φτάνει τα 570 χλμ. και 784 χλμ. αντίστοιχα. Ιδιαίτερα με τη μεγάλη μπαταρία των 570 χλμ., αν ο οδηγός κινηθεί στα όρια της οικολογικής οδήγησης, θα καταφέρει να διανύσει τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη χωρίς ενδιάμεση στάση για ανεφοδιασμό.

Το Ioniq 5 63 kWh συνδυάζεται με κινητήρα ισχύος 170 PS και 350 Nm (0-100 χλμ./ώρα σε 8,5 δλ.). Με τη μεγαλύτερη μπαταρία έχει έκδοση με 229 PS και 350 Nm (0-100 χλμ./ώρα σε 7,5 δλ.) και τετρακίνητη με 325 PS και 605 Nm (0-100 χλμ./ώρα σε 5,3 δλ.).

Σαφώς, το μέλλον είναι μπροστά για την κορεατική φίρμα, η οποία έδωσε μια γεύση για το τι σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, η φίρμα παρουσίασε στην IAA Mobility 2025 το Concept THREΕ, ένα πρωτότυπο που δίνει μια γεύση της στρατηγικής της στα αμιγώς ηλεκτρικά τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στη συνολική εμπειρία (αίσθηση ποιότητας, εργονομία, διασυνδεσιμότητα), όχι μόνο στα νούμερα.

Παρότι δεν δόθηκαν πλήρη τεχνικά στοιχεία, το μήνυμα είναι καθαρό: ηλεκτρικοποίηση με χαρακτήρα, σε ένα αμάξωμα που δείχνει έτοιμο να περάσει αρκετά στοιχεία παραγωγής.

Η φίρμα συνέδεσε το THREE με τη μελλοντική γκάμα IONIQ (ως σχεδιαστικό/τεχνολογικό προάγγελο), υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη παραμένει κεντρικό πεδίο μάχης για τα μικρομεσαία ηλεκτρικά. Αν κρατήσουμε το «ζουμί»: η Hyundai δεν κυνηγά μόνο ταχύτητες φόρτισης και αυτονομία, αλλά το πώς νιώθεις όταν ζεις με το αυτοκίνητο – από το user interface μέχρι το πώς «γράφει» στον δρόμο.