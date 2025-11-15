Η 15η Νοεμβρίου 2020 σηματοδότησε μια ιστορική μέρα για την F1, καθώς ένα ρεκόρ που πολλοί θεωρούσαν ανέφικτο, ισοφαρίστηκε από τον Λιούις Χάμιλτον εκείνη την ημέρα.

Ο Βρετανός είχε μια επιτυχημένη σεζόν, η οποία διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία Covid-19. Ο Χάμιλτον συμμετείχε στο Τουρκικό Γκραν Πρι έχοντας κερδίσει τους τρεις προηγούμενους αγώνες.

Η F1 επέστρεψε στην Τουρκία για πρώτη φορά από το 2011 εν μέσω ενός σημαντικά ανανεωμένου προγράμματος.

Ο Χάμιλτον κυριάρχησε στις τελευταίες ειδικές διαδρομές, τερματίζοντας 31,633 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ της Racing Point, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να συμπληρώνει το βάθρο. Η νίκη σηματοδότησε την 94η νίκη στην καριέρα του Χάμιλτον και δέκατη στη σεζόν του 2020.

Με αυτόν τον τρόπο, κατέκτησε τον έβδομο τίτλο του στη F1, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που κατείχε ο Μίκαελ Σουμάχερ από το 2004.

«Δεν έχω λόγια», είπε ο Χάμιλτον αφού κατέβηκε από το αυτοκίνητό του. «Το ονειρευόμασταν αυτό όταν ήμουν μικρός».