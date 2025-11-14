Η διακοπή των πρωταθλημάτων για τα προκριματικά του Μουντιάλ προκάλεσε νέα έντονη αντίδραση από τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Ο πρόεδρος της Νάπολι κατηγόρησε UEFA και FIFA και υποστήριξε πως, αφού εκείνος χρηματοδοτεί τους παίκτες, θα έπρεπε να έχει εκείνος τον τελευταίο λόγο για το ποιοι θα συμμετέχουν στις εθνικές τους ομάδες.

Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, πρόεδρος της Νάπολι, έχει δείξει αρκετές φορές την προτίμησή του στο διασυλλογικό ποδόσφαιρο και την… αντιπάθειά του προς τις εθνικές ομάδες.

Το επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά με τις δηλώσεις του την Παρασκευή (15/11), στέλνοντας μήνυμα κυρίως σε FIFA και UEFA.

Συγκεκριμένα, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των «παραθύρων» για τις εθνικές ομάδες και ενός πρωταθλήματος που δεν σταματάει, υπογραμμίζοντας πως οι παίκτες που χρηματοδοτεί η ομάδα του, όπως οι Ανγκισά και Ραχμάνι, επέστρεψαν τραυματίες μετά τις υποχρεώσεις τους στις εθνικές.

«Είχαμε κάποια σοβαρά περιστατικά με τις εθνικές ομάδες: δώσαμε τον Ραχμάνι και γύρισε διαλυμένος. Τώρα δώσαμε τον Ανγκισά και συνέβη το ίδιο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί!» είπε χαρακτηριστικά.

