Μια νίκη απο την κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague βρίσκονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μετα το τελος της «διαβολοβδομάδας».

Μετα το περασμα του Παναθηναϊκού απο τη Μαδρίτη και την ήττα των «ερυθρόλευκων» στο Μιλάνο οι δύο «Αιώνιοι» έχουν ρεκορ 7-4.

Αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό 91-79

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 77-87

Παρί – Βαλένθια 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 89-83

Dubai BC – Ζάλγκιρις Κάουνας 95-89

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 74-72

Βιλερμπάν – Παρτίζαν 88-87

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 88-81

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87