Ένα βράδυ τρόμου έζησε ο Άγιος Δημήτριος, όταν διαρρήκτες που εισέβαλαν σε σπίτι της οδού Αντιόπης εμβόλισαν με το αυτοκίνητό τους τις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο. Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα λάστιχα του οχήματος αλλά δεν κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους διαρρήκτες.

Ήταν λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν η γειτονιά «πάγωσε» από σειρήνες, φωνές και συνεχόμενους πυροβολισμούς, την ώρα που οι δράστες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν.

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, οικογένειες με μικρά παιδιά πανικοβλήθηκαν, ενώ κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή εικόνα παραβατικότητας στη γειτονιά. Το όχημα των δραστών βρέθηκε εγκαταλελειμμένο λίγο αργότερα στη Δάφνη, όμως οι ίδιοι παραμένουν άφαντοι.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την ληστεία από γείτονες καθώς ο ιδιοκτήτης την ώρα της ληστείας έλειπε από το σπίτι.

Oι έρευνες συνεχίζονται και στο εσωτερικό του σπιτιού που μπήκαν, με τα στελέχη της Σήμανσης να αναζητούν αποτυπώματα και στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των διαρρηκτών.

Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε αρχικά ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ.

Μια άλλη γυναίκα που διαμένει σχεδόν δίπλα στο σπίτι όπου έγινε η διάρρηξη τόνισε ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί με τα παιδιά της, τα οποία έχουν τρομοκρατηθεί.

«Κατέβαινα την Αντιόπης (σ.σ. ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι στο οποίο έγινε η διάρρηξη) μαζί με τα δύο μου παιδιά. Ήμουνα με το καρότσι και καθώς κατευθυνόμουνα κάτω για να πάω μέσα ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί, πάρα πολύ έντονα. Ήμουνα με τον ξάδερφό μου, ήμασταν εδώ μαζί κάτω. Πανικοβληθήκαμε. Έσκασαν ακριβώς δίπλα οι πυροβολισμοί, κοντά μας και τρέχαμε πανικόβλητοι. Μπήκαμε μες στο σπίτι. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, ήτανε σοκ όλο αυτό που έγινε» σημείωσε.

Όπως εξηγεί, «τα παιδιά έχουν τρομοκρατηθεί. Ειδικά ο μεγάλος μου γιος, είναι 4 χρονών, έχει τρομοκρατηθεί πάρα πολύ, φοβάται. Με το ζόρι τον έχω κοιμίσει αυτή τη στιγμή». Η ίδια κάτοικος της περιοχής επισημαίνει ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες διαρρήξεων και ληστειών στη γειτονιά, καθώς και ότι έχει καταγραφεί απόπειρα βιασμού απέναντι από το σπίτι της.

«Μπήκαν ανάποδα στη λεωφόρο, θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα, να παρέμβει ο υπουργός»

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος αρχικά είπε ότι το ευτυχές είναι ότι δεν προέκυψε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

«Οι αστυνομικοί κατέφθασαν πάρα πολύ γρήγορα. Συνάντησαν τελικά τους δράστες εδώ παρακάτω. Έπεσαν οι μηχανές των αστυνομικών και [οι αστυνομικοί] πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου το οποίο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες και προσπαθούσαν να διαφύγουνε. Όμως κατάφεραν και διέφυγαν. Το αυτοκίνητο έχει βρεθεί λίγο παρακάτω» δήλωσε αρχικά ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου.

«Αυτό που έχουμε να πούμε στην ουσία είναι ότι, πρώτον, ότι η αστυνομία έδρασε, αλλά η παραβατικότητα δυστυχώς πλέον έχει ξεφύγει. Και απαιτείται από τους πολίτες άμεσα μέτρα. Αύξηση, αύξηση των δυνάμεων, αύξηση των υποδομών, ενίσχυση της αστυνομίας, διότι δεν είναι δυνατόν απόγευμα, 8:00 η ώρα, στο κέντρο μιας πόλης, εκατό μέτρα από το Δημαρχείο, να εξελίσσονται αυτά τα πράγματα, που είναι ευτύχημα ότι εκείνη την ώρα δεν περνούσε μία μητέρα με το παιδί της ή οποιοσδήποτε πολίτης στο δρόμο» προσέθεσε.

Καταλήγοντας ο κ. Μαμαλάκης είπε:

«Είναι άξιον αναφοράς ότι κατά την καταδίωξη οι δράστες μπήκαν ανάποδα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Φαντάζεστε τι θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα; Επαναλαμβάνω, πολίτες κατέβαιναν το δρόμο, αυτοκίνητα κατέβαιναν το δρόμο και οι δράστες ανάποδα. Θα μπορούσε να είχαμε θύματα αυτή τη στιγμή. Ζητάμε άμεση παρέμβαση του Υπουργού, άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων».

Μπήκαν από την πόρτα της κουζίνας

Στις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οδού Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο, το οποίο έγινε στόχος διαρρηκτών το βράδυ της Πέμπτης (13/11), αναφέρθηκε ο γιος της ιδιοκτήτριας, περιγράφοντας πώς οι δράστες κατάφεραν να μπουν αλλά και την καταδίωξη που ακολούθησε.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ.

«Γύρω στις 19:45, γύρω στις 20:00 μάλλον, με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός μου ότι του είχαν τηλεφωνήσει ότι έγινε διάρρηξη στο σπίτι εδώ, στο πατρικό. Μένω λίγο παρακάτω εγώ», σημείωσε αρχικά.

Περιγράφοντας τον τρόπο δράσης των διαρρηκτών, είπε: «Είχαν ανέβει από την κεντρική σκάλα και έχουν ανοίξει την πόρτα της κουζίνας. Έχουν σπάσει το κάτω κομμάτι και έχουνε μπει μέσα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από γείτονα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας και καταδίωξη.

Για την εικόνα που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, δήλωσε: «Δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει κάτι ακόμα. Τα βασικά είναι πάνω, δηλαδή υπολογιστές, τηλεοράσεις και τέτοια δεν τα έχουν πάρει. Τώρα, όλα τα ρούχα και όλες οι ντουλάπες είναι βγαλμένες έξω. Και τα συρτάρια».