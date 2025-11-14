Την 2η θέση στη λίστα με τις πιο αυθεντικές γαστρονομικές πόλεις της Ευρώπης κατέκτησε ο Πειραιάς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης ευρωπαϊκής έρευνας της Saga Holidays.

Αναλυτικά, η Βουδαπέστη καταλαμβάνει την 1η θέση, ο Πειραιάς την 2η και η Αθήνα την 3η θέση. Ακολουθεί η Βιέννη στην 4η θέση, ενώ η Κρακοβία στην 5η θέση ολοκληρώνει την πεντάδα των κορυφαίων προορισμών.

Η σημαντική αυτή διάκριση που αναδεικνύει τον Πειραιά ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς γαστρονομικού τουρισμού, επιβεβαιώνει την πολυδιάστατη ταυτότητα της πόλης και τον σύγχρονο, εξωστρεφή και δημιουργικό χαρακτήρα της.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Πειραιά, μέσω του Destination Piraeus, έχει επενδύσει στρατηγικά στην ανάπτυξη της γαστρονομικής εξωστρέφειας, προβάλλοντας το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης – τη θαλάσσια ταυτότητά της – και προωθώντας τον Πειραιά ως προορισμό αυθεντικών γεύσεων και μοναδικών εμπειριών.

Δράσεις όπως το Piraeus Taste Festival – Sea Food & More, οι συνεργασίες με επαγγελματίες της εστίασης, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της πόλης σε ευρωπαϊκά δίκτυα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, έχουν ενισχύσει καθοριστικά τη θέση του Πειραιά στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Η έρευνα εξέτασε περισσότερα από 5.000 εστιατόρια σε 125 ευρωπαϊκές πόλεις. Ο Πειραιάς αναδείχθηκε 2ος, με εντυπωσιακή βαθμολογία 97/100, βάσει στοιχείων από κριτικές στη Google. Η αξιολόγηση βασίστηκε στη συχνότητα εμφάνισης των όρων «authentic» και «traditional», καθώς και στη συνολικά θετική εικόνα που αποτυπώνουν οι επισκέπτες στις κριτικές τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη θαλασσινή κουζίνα του Πειραιά και στη μακραίωνη γαστρονομική του παράδοση, που συνεχίζει να τον κάνει να ξεχωρίζει.

Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους όσοι δημιουργούν καθημερινά τη γαστρονομική εμπειρία της πόλης μας: τα εστιατόρια, τους σεφ, τους επαγγελματίες της εστίασης και φυσικά, στους ανθρώπους του Πειραιά που με μεράκι, ποιότητα και δημιουργικότητα κρατούν ζωντανή την παράδοση, τη γεύση και τη φιλοξενία της πόλης.

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή η διάκριση του Πειραιά ως η 2η πιο αυθεντική γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης καθώς επιβεβαιώνει τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της, που με αγάπη για τη θάλασσα, τη γεύση και την παράδοση καθιστούν τον Πειραιά σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό γαστρονομικό χάρτη.

Σταθερή μας επιδίωξη, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Piraeus Taste Festival – Sea Food & More και τη στρατηγική του δήμου μέσω του Destination Piraeus, είναι η ανάδειξη του Πειραιά ως κορυφαίου γαστρονομικού προορισμού, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη δυναμική της πόλης.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επαγγελματίες της εστίασης και όλους όσοι στηρίζουν την προσπάθεια του δήμου να αναδείξει την αυθεντική γαστρονομία της πόλης μας.

Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αυθεντικότητα, τη δημιουργικότητα, την παράδοση και τη γευστική ταυτότητα της πόλης, διατηρώντας τη θέση του Πειραιά ως έναν από τους κορυφαίους γαστρονομικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, επεσήμανε:

«Η διάκριση του Πειραιά ως 2ης πιο αυθεντικής γαστρονομικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, σύμφωνα με την πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα της Saga Holidays, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον Πειραιά ως έναν προορισμό που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη δυναμική, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές γευστικές εμπειρίες και στηρίζοντας ταυτόχρονα τους επαγγελματίες της εστίασης που κρατούν ζωντανή τη γαστρονομική κουλτούρα της πόλης.

Στον Δήμο Πειραιά και το Destination Piraeus, συνεχίζουμε να δουλεύουμε καθημερινά για την προβολή της πόλης μας, την εξωστρέφεια και τη δυναμική της αυθεντικής, θαλασσινής γαστρονομικής μας ταυτότητας».