Η Ατλέτικο Μαδρίτης βίωσε μια δύσκολη βραδιά στο Champions League Γυναικών, καθώς η 21χρονη αμυντικός Αντρέα Μεδίνα τραυματίστηκε σοβαρά στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γιουβέντους, που η ομάδα έχασε 2-1.

Στο 73ο λεπτό, η Μεδίνα συγκρούστηκε σφοδρά με αντίπαλο και έπεσε στο χορτάρι.

Οι γιατροί έτρεξαν αμέσως στον αγωνιστικό χώρο, την τοποθέτησαν σε ανάκλιση και της παρείχαν επείγουσα φροντίδα, πριν τη μεταφέρουν με φορείο στο νοσοκομείο.

Η σκηνή σόκαρε τους θεατές, ενώ η σχολιάστρια Τζάκι Ότλι χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό».

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι η Μεδίνα αισθάνεται καλά και συνεχίζει τις εξετάσεις της στο νοσοκομείο.

Μετά τον αγώνα, η προπονήτρια Κάρμεν Μενάιο τόνισε ότι η ομάδα παραμένει δίπλα της και παρακολουθεί στενά την κατάστασή της.

🤕Imagen preocupante en Alcalá de Henares… Retiran en camilla y con collarín a Andrea Medina tras sufrir un duro golpe en la cabeza en el encuentro de Liga de Campeonas del Atlético de Madrid ante la Juventus. Le deseamos una pronta recuperación🙏 pic.twitter.com/jXoBcP12gj — RNE Deportes (@RNEdeportes) November 12, 2025

Η προπονήτρια της ομάδας, Κάρμεν Μενάιο, πρόσθεσε μετά τον αγώνα: «Νομίζω ότι είναι καλά. Βρίσκεται στο νοσοκομείο και πρέπει να κάνει εξετάσεις, αλλά πιστεύω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».