Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει μπροστά του ένα διάστημα 30 ημερών γεμάτο πίεση, ρυθμό και συνεχόμενες προκλήσεις, με εννιά αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ανάμεσά τους και τα δύο μεγάλα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη.

Μετά το τριήμερο ρεπό που παραχώρησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, το γκρουπ των παικτών που δεν είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες επιστρέφει σήμερα (13/11) στη Νέα Μεσημβρία για να ξεκινήσει η προετοιμασία του πιο κρίσιμου –ίσως– διαστήματος της σεζόν.

Οι διεθνείς του ΠΑΟΚ έχουν αναχωρήσει για τις αποστολές των χωρών τους, ωστόσο το τεχνικό επιτελείο έχει ήδη καταστρώσει το πρόγραμμα με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη από την πρώτη κιόλας αναμέτρηση μετά τη διακοπή.

Το ξεκίνημα της τελικής ευθείας γίνεται στις 23 Νοεμβρίου, όταν ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Κηφισιά στην Τούμπα (19:00). Ένα παιχνίδι που θεωρητικά μοιάζει βατό, αλλά πρακτικά είναι κρίσιμο, καθώς ο «Δικέφαλος» θέλει να επιστρέψει δυναμικά στις νίκες στο πρωτάθλημα και να διατηρηθεί σε απόσταση βολής από την κορυφή, όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου (19:45), οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούν τη Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League. Μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς με νίκη ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τους «νοκ άουτ» γύρους της διοργάνωσης.

Το φινάλε του μήνα φέρνει εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά (30/11, 19:00) απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει αφήσει πικρές αναμνήσεις στον ΠΑΟΚ από τη φετινή χρονιά. Η ομάδα του Παπαδόπουλου πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία, όμως οι «ασπρόμαυροι» πηγαίνουν με ξεκάθαρη διάθεση… ρεβάνς και αποφασισμένοι να μη χάσουν πολύτιμους βαθμούς.

Ο Δεκέμβριος ξεκινά με «φωτιά» καθώς περιλαμβάνει διπλό ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Στις 3 Δεκεμβρίου (21:30) ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, σε ένα ματς που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη θέση του στη βαθμολογία των ομίλων (5η έως 12η θέση).

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 7 Δεκεμβρίου (19:30), οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν, αυτή τη φορά στην Τούμπα, για το πρωτάθλημα – στο «κλάσικο» της πόλης που πάντα έχει δική του σημασία και ξεχωριστή ένταση.

Ακολουθούν δύο εκτός έδρας «δοκιμασίες» για τον ΠΑΟΚ: πρώτα στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς (11/12, 19:45) για το Europa League και στη συνέχεια, στο Περιστέρι (14/12, 18:00) απέναντι στον Ατρόμητο, στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου της Super League.

Το φινάλε του 2025 είναι εξίσου πυκνό και απαιτητικό. Στις 17 Δεκεμβρίου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρκό για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος, πριν ρίξει την αυλαία του έτους με το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/12, 19:30) στην Τούμπα. Ένα ντέρμπι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό τόσο για τη βαθμολογική θέση όσο και για την ψυχολογία με την οποία ο «Δικέφαλος» θα μπει στο 2026.

Η διακοπή λοιπόν μπορεί να προσφέρει λίγες «ανάσες», αλλά και τον απαραίτητο χρόνο στον Ραζβάν Λουτσέσκου για να ανασυντάξει δυνάμεις και να προετοιμάσει την ομάδα του για το πιο πυκνό και καθοριστικό κομμάτι της σεζόν. Με εννιά αγώνες μέσα σε έναν μήνα, με ταξίδια, εναλλαγές διοργανώσεων και ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση του χειμώνα – εκεί όπου κρίνονται στόχοι, χαρακτήρες και προοπτικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα:

11η Superleague 23/11 ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00

5η Europa League 27/11 ΠΑΟΚ – Μπραν 19:45

12η Superleague 30/11 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00

3η Κύπελλο Ελλάδας 3/12 Άρης – ΠΑΟΚ 21:30

13η Superleague 7/12 ΠΑΟΚ – Άρης 19:30

6η Europa League 11/12 Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 19:45

14η Superleague 14/12 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 18:00

4η Κύπελλο Ελλάδας 17/12 ΠΑΟΚ – Μαρκό

15η 21/12 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30