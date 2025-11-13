Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε με τον Τσάβι Πασκουάλ για τριετές συμβόλαιο, με τον Καταλανό προπονητή να επιστρέφει στην ομάδα στην οποία πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του.

Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, η συμφωνία έχει υπογραφεί έως το 2028, με τον Πασκουάλ να διαδέχεται τον Πενιαρόγια.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR είχε θεωρηθεί εξαρχής ο βασικός στόχος των μπλαουγκράνα, και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών επετεύχθη μετά από διαπραγματεύσεις.

Τελευταίος σταθμός του Πασκουάλ ήταν η Ζενίτ, όπου εργάστηκε την πενταετία 2020-2025.

Παράλληλα, την περίοδο 2016-2018 προπονούσε τον Παναθηναϊκό, ενώ νωρίτερα είχε καθίσει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα από το 2008 έως το 2016, όπου αρκετές επιτυχίες κατακτήθηκαν υπό την καθοδήγησή του.