Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς και τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι, λίγα μόλις λεπτά μετά την επιστροφή του στη δράση, στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις για τη EuroLeague. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους, με τον παίκτη να αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για διάστημα οκτώ έως δέκα μηνών.

Ο Έβανς είχε περάσει στο παρκέ του ΣΕΦ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ωστόσο, μόλις 76 δευτερόλεπτα αργότερα, σωριάστηκε στο έδαφος πιάνοντας το πόδι του, με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να «παγώνει». Ο 28χρονος γκαρντ αποχώρησε υποβασταζόμενος, λέγοντας «no way» προς τους συμπαίκτες του, δείχνοντας να συνειδητοποιεί αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το νέο χτύπημα έρχεται να προστεθεί σε μια απίστευτη αλυσίδα τραυματισμών για τον άτυχο Αμερικανό. Τον Ιανουάριο του 2023 είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι, ενώ τον Μάιο του 2024 τραυματίστηκε σοβαρά στον επιγονατιδικό τένοντα.

Πλέον, ο Έβανς καλείται να ξεκινήσει ξανά μια δύσκολη διαδρομή αποκατάστασης, με τη στήριξη όλης της οικογένειας του Ολυμπιακού και τη συμπαράσταση του μπασκετικού κόσμου που συγκλονίστηκε από τη νέα του ατυχία.