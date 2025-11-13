Το μέλλον απαιτεί δυναμικές συνεργασίες και η Volkswagen Group Technologies έχει επισυνάψει εδώ και ένα χρόνο μια δυναμική συνεργασία με την Rivian , που έχει τεχνολογική …γνώση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η ανάπτυξη της προηγμένης αρχιτεκτονικής ζωνών (zonal architecture) και του λογισμικού για τα μελλοντικά software–defined οχήματα (SDV) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτες δοκιμές χειμερινών επιδόσεων με οχήματα αναφοράς των Volkswagen, Audi και Scout θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο προετοιμασίας πριν από τη μαζική ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στις πλατφόρμες του Ομίλου.

Η κοινοπραξία αναπτύσσει μια νέα, ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και λειτουργικό λογισμικό για τις μελλοντικές πλατφόρμες του Ομίλου Volkswagen και της Rivian. Στην αρχιτεκτονική SDV, οι λειτουργίες του οχήματος ελέγχονται από ισχυρούς κεντρικούς υπολογιστές, που υποστηρίζουν προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης και συνδεσιμότητας. Οι αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως (over-the-air), επιτρέποντας στα οχήματα να παραμένουν διαρκώς ενημερωμένα χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Η τεχνολογία αυτή θα αποτελέσει τη βάση των ηλεκτρικών μοντέλων που θα αναπτυχθούν πάνω στην επερχόμενη πλατφόρμα SSP, με την οποία ο Όμιλος Volkswagen στοχεύει σε παραγωγή έως 30 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως. Η Rivian θα αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογία στα επερχόμενα μοντέλα της R2, R3 και R3X, καθώς και στη συνεχή αναβάθμιση των υφιστάμενων οχημάτων της.

Μεταξύ των οχημάτων περιλαμβάνεται το Volkswagen ID. Every1, που αναπτύσσεται στα τεχνικά κέντρα της RV Tech σε Palo Alto και Irvine. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει την πρώτη παγκόσμια εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SDV του Ομίλου Volkswagen, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τα ηλεκτρικά οχήματα. Προγραμματίζεται να λανσαριστεί το 2027 ως το πρώτο “software-defined” Volkswagen, εισάγοντας κορυφαίες ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών entry-level μοντέλων.