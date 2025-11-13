Η Audi αποκάλυψε στο Brand Experience Center του Μονάχου το όραμά της για την παρουσία της στη Formula 1, 115 ημέρες πριν από το πρώτο της Grand Prix.

Το Audi R26 Concept αποτελεί τον προάγγελο της εικόνας που θα φέρει η μάρκα στην πίστα, αποτυπώνοντας τη νέα σχεδιαστική της φιλοσοφία τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής.

Η Audi απέκτησε το 2025 το σύνολο του Ομίλου Sauber. Στην ηγεσία του project βρίσκονται οι Mattia Binotto και Jonathan Wheatley, δύο από τα πιο έμπειρα στελέχη στη Formula 1. Το οδηγικό δίδυμο αποτελείται από τον Nico Hülkenberg και τον ανερχόμενο Gabriel Bortoleto.

Ο CFO της AUDI AG, Jürgen Rittersberger, τονίζει: «Η Formula 1 συνδυάζει τεχνολογία, συναίσθημα και ψυχαγωγία. Μας δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσουμε ένα νεότερο κοινό, ενώ χάρη στο ανώτατο όριο κόστους, αποτελεί μια πιο βιώσιμη επένδυση από ποτέ».

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της τεχνολογικής κουλτούρας της Audi. Από την τετρακίνηση quattro έως τις υβριδικές τεχνολογίες στο Le Mans και τη Formula E, η εταιρεία έχει αποδείξει ότι μπορεί να πρωτοπορεί σε κάθε μορφή αγώνων.

Με τις εκτεταμένες τεχνικές αλλαγές της Formula 1 το 2026, όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Η Audi αναπτύσσει στο Neuburg an der Donau το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης* «Made in Germany», με V6 1.6 turbo ICE, νέο υβριδικό σύστημα και ηλεκτροκινητήρα ισχύος ανάλογης με εκείνη του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Από το 2026, ο κινητήρας θα τροφοδοτείται με βιώσιμα καύσιμα.