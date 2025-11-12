Μετά τη νίκη του Γκάμπι Ντεκ, ο Σκαριόλο τόνισε ότι η Ρεάλ ανυπομονεί να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντάς τον ως «μια από τις καλύτερες ομάδες των τελευταίων δύο ετών». Ο Ιταλός τεχνικός εξήρε το ρόστερ των «πράσινων», αναφέροντας την ποιότητα των περιφερειακών παικτών όπως ο Ναν, ο Σλούκας, ο Γκραντ και ο Τι Τζέι Σορτς, αλλά και την ισχυρή παρουσία των ψηλών Χουάντσο, Οσμάν και Φαρίντ. «Έχουν προσθέσει πολλή ποιότητα και ταχύτητα στο παιχνίδι τους, κάτι που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα», πρόσθεσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Είναι μια ομάδα με πολλά όπλα, εμπειρία και ποιότητα που μας αρέσει να αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε να προσφέρουμε στους οπαδούς μας ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι στην έδρα μας. Είναι ένα παιχνίδι για το οποίο ανυπομονούμε πραγματικά. Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που ίσως ήταν η καλύτερη των τελευταίων δύο ετών».

Για το ρόστερ του Παναθηναϊκού: «Έχουν μερικούς φανταστικούς παίκτες, ένα backcourt με τρεις εξαιρετικούς χειριστές της μπάλας, έναν σταρ και MVP όπως ο Ναν, και άλλους σπουδαίους παίκτες όπως ο Σλούκας, ο Γκραντ και ο Τι Τζέι Σορτς. Ήταν η ομάδα που ξεχώρισε την περασμένη σεζόν και έχουν προσθέσει πολλή ποιότητα και ταχύτητα στο παιχνίδι τους στην περιφέρεια. Αλλά έχουν επίσης σπουδαίους ψηλούς όπως ο Χουάντσο, ένας πολύ ανταγωνιστικός παίκτης, και ο Οσμάν. Έχουν προσθέσει έναν ακόμη παίκτη επιπέδου NBA όπως ο Φαρίντ, ο οποίος είχε μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι τους στο Παρίσι».