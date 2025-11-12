Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν δυνατά το παιχνίδι, χτίζοντας γρήγορα διψήφια διαφορά με την επιθετική τους κυριαρχία να ξεχωρίζει. Στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ανβίλ και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 55-42, με τον Μέλβιν να ξεχωρίζει, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος με 20 πόντους.

Στην επανάληψη, ωστόσο, οι γηπεδούχοι παρουσίασαν προβλήματα στον ρυθμό τους, με τους Πολωνούς να μειώνουν τη διαφορά σε πέντε πόντους (76-71) στο τρίτο δεκάλεπτο. Παρά τη φάση αυτή, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, βρίσκοντας λύσεις και κλείνοντας την περίοδο στο +5 (80-75).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ανβίλ κατάφερε προσωρινά να πάρει προβάδισμα (82-84), όμως οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν άμεσα, με τον Ντιμσά να ευστοχεί κρίσιμα από την περιφέρεια και να δίνει πλεονέκτημα στην ομάδα του (85-84). Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την υπεροχή του, ελέγχοντας τις κρίσιμες φάσεις και φτάνοντας στη νίκη με 104-96.