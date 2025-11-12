Το βράδυ της Τετάρτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ξεκίνησε με ανησυχία και συγκίνηση, καθώς ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, «παγώνοντας» τους πάντες. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν λύγισε. Με αποφασιστικότητα, ενέργεια και ομαδικότητα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπέταξε τη Ζάλγκιρις Κάουνας με 95-78, φτάνοντας στο 7-3 και συνεχίζοντας το εντυπωσιακό της σερί στη φετινή EuroLeague.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο τρομερός Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους σε μόλις 27 λεπτά, «εκτελώντας» τη λιθουανική άμυνα με απίστευτη συνέπεια. Δίπλα του, ο Νίκολα Μιλουτίνοβ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, ενώ οι Βεζένκοφ και Γουόκαπ συνέβαλαν καθοριστικά στη ροή του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε από το ξεκίνημα, χτίζοντας διαφορά 13 πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο (28-14), εκμεταλλευόμενος την αστοχία της Ζάλγκιρις από την περιφέρεια. Με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, ταχύτητα στο τρανζίσιον και έλεγχο των ριμπάουντ, οι «ερυθρόλευκοι» μετέτρεψαν το ντέρμπι σε επίδειξη δύναμης.