Ο Ολυμπιακός ξεκινά τη διαβολοβδομάδα και θέλει να σπάσει τη συνήθεια του «1-1», κάνοντας το 1-0 απέναντι στη Ζάλγκιρις και να ταξιδέψει στο Μιλάνο για το «2-0».

Οι «ερυθρόλευκοι» αποδεικνύουν ότι διαθέτουν ποιότητα, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη συνέπεια για να κυριαρχήσουν σε δύο συνεχόμενους αγώνες.

Ο Ολυμπιακός φέτος δείχνει ένα σταθερό, αλλά επαναλαμβανόμενο μοτίβο: σε κάθε μία από τις τρεις διαβολοβδομάδες έχει σημειώσει μία νίκη και μία ήττα.

Ο Μπαρτζώκας πρέπει να μοιράσει σωστά τον χρόνο συμμετοχής, να κρατήσει την άμυνα δυνατή και να ελέγξει τα ριμπάουντ ,στοιχεία που καθορίζουν το αποτέλεσμα σε τέτοιες εβδομάδες.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας λειτουργεί διαφορετικά: στις διαβολοβδομάδες της, είτε κερδίζει και τα δύο παιχνίδια είτε τα χάνει και τα δύο.

Όταν βρίσκει ρυθμό, παίζει με αυτοπεποίθηση και ένταση και είναι ικανή να διαλύσει οποιονδήποτε αντίπαλο όταν όμως ξεκινά άσχημα, δυσκολεύεται να αντιδράσει.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί απόλυτη κυριαρχία απέναντι στη Ζάλγκιρις τα τελευταία χρόνια, καθώς μετρά εννέα νίκες στα δέκα τελευταία παιχνίδια.

Από το 2021 και μετά, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν γνωρίσει ήττα από τη λιθουανική ομάδα.

Στα πρόσφατα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του με δυνατή άμυνα και έλεγχο του παιχνιδιού, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε παλιότερα απέναντι στη Ζάλγκιρις.

Η διαβολοβδομάδα μετρά όχι μόνο βαθμούς, αλλά και χαρακτήρα. Όποια ομάδα δείξει μεγαλύτερη αντοχή και αποφασιστικότητα, θα κερδίσει περισσότερα από μια απλή νίκη στη EuroLeague.