Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, ανακοινώνοντας την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Λορέντζο Πιρόλα. Ο 23χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη των «ερυθρολεύκων» στις ικανότητές του.

Η νέα συμφωνία έρχεται ως έμπρακτη επιβράβευση για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του Πιρόλα, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τη Σαλερνιτάνα και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της αμυντικής γραμμής. Ο Ιταλός στόπερ, που είχε ήδη συμβόλαιο μέχρι το 2028, εξασφάλισε βελτιωμένες απολαβές, γεγονός που αποτυπώνει την εκτίμηση της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου για την προσφορά του.

Μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν, ο Πιρόλα μετρά 12 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League, ενώ συνολικά έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού 45 φορές. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια για τον επαγγελματισμό και το ήθος του νεαρού αμυντικού, ο οποίος έχει ήδη καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της ομάδας του Πειραιά.