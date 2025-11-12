Η βραδιά της Τετάρτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας «πάγωσε» όταν ο Κίναν Έβανς, μόλις ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις, αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη προκάλεσε έντονη ανησυχία σε συμπαίκτες, προπονητές και φιλάθλους.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ματιάς Λεσόρ, που και ο ίδιος αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού, έδειξε την αλληλεγγύη του στον παίκτη των «ερυθρολεύκων». «Είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις. Προσεύχομαι για σένα», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του και στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον άτυχο γκαρντ.

Danm this shit really hard to see prayers up 🙏🏿 for you @K3vans12 — Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 12, 2025

Η κίνηση του Λεσόρ αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τις συγκινήσεις και τις νίκες υπάρχουν στιγμές ανησυχίας και συμπαράστασης μεταξύ των παικτών.