Ο Χάρι Κέιν έχει μπει στο μεταγραφικό ραντάρ της Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να εξετάζουν την περίπτωσή του ενόψει καλοκαιριού, καθώς αναζητούν τον επόμενο ηγέτη στην επιθετική τους γραμμή. Σύμφωνα με τον Guardian, η διοίκηση της Μπάρτσα βλέπει στον 32χρονο Άγγλο τον ιδανικό διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο λήγει στο τέλος της σεζόν.

Ο Πολωνός φορ, αν και παραμένει αποτελεσματικός –χαρακτηριστικό το πρόσφατο χατ-τρικ του απέναντι στη Θέλτα, θα είναι 37 ετών το καλοκαίρι και το μέλλον του θεωρείται αβέβαιο. Οι «μπλαουγκράνα» εμφανίζονται διατεθειμένοι να τον αφήσουν ελεύθερο, εφόσον προχωρήσουν στην απόκτηση ενός κορυφαίου σέντερ φορ όπως ο Κέιν.

Η περίπτωσή του γίνεται ακόμη πιο δελεαστική λόγω της ρήτρας στο συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία –σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ– είναι προσιτή για τα δεδομένα των Καταλανών, ακόμη κι αν η οικονομική τους κατάσταση δεν θεωρείται ιδανική.

Ο Κέιν, που φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά στη Γερμανία με 23 γκολ και 3 ασίστ σε 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχει δηλώσει πως νιώθει άνετα στη Βαυαρία και θα ήθελε να παραμείνει. Ωστόσο, η προοπτική της Μπαρτσελόνα φαίνεται να τον βάζει σε σκέψεις, με τα καταλανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο Άγγλος επιθετικός «βλέπει θετικά» μια ενδεχόμενη μεταγραφή στο «Καμπ Νόου».