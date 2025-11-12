Παγωμάρα επικράτησε στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης (12/11).

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις, ο Κίναν Έβανς αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού.

Η Ζάλγκιρις, με ανάρτησή της στο Twitter, θέλησε να εκφράσει τη στήριξή της στον άτυχο Αμερικανό γκαρντ των «ερυθρολεύκων», στέλνοντάς του ένα συγκινητικό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, η λιθουανική ομάδα ανέφερε: “Μείνε δυνατός Κίναν”.

Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025