Η αποτυχία πρόκρισης της Εθνικής Ελλάδας στο Μουντιάλ του 2026 άνοιξε τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο η ΕΠΟ έσπευσε να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στον ομοσπονδιακό τεχνικό. Μετά την ήττα από τη Δανία, ο Μάκης Γκαγκάτσης είχε άμεση συνάντηση με τον προπονητή, όπου ξεκαθαρίστηκε πως η συνεργασία των δύο πλευρών θα συνεχιστεί κανονικά έως το 2028.

«Όταν πήραμε την απόφαση να ανανεώσουμε το συμβόλαιό σου, το κάναμε χωρίς να σκεφτόμαστε το τι θα πετύχει η ομάδα σε αυτά τα προκριματικά. Γι’ αυτό και δεν τα περιμέναμε και ανανεώσαμε πολύ πριν απ’ αυτά. Θα συνεχίσουμε μαζί, είσαι προπονητής της ομάδας μέχρι το 2028, δεν υπάρχει καμία σκέψη να σταματήσουμε τη συνεργασία μας και όλοι στηρίζουμε και εσένα και τους ποδοσφαιριστές μας. Μαζί θα πετύχουμε», ανέφερε ο Γκαγκάτσης στον Γιοβάνοβιτς.

Παράλληλα, ωστόσο, γαλλικό δημοσίευμα του Foot Mercato αποκαλύπτει ότι οι ιθύνοντες της Ομοσπονδίας διερεύνησαν την περίπτωση του Τιάγκο Μότα. Ο 42χρονος Ιταλός τεχνικός, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τη Γιουβέντους μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Μπολόνια, φέρεται να δέχθηκε ανεπίσημη προσέγγιση τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη Σερβία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Μότα δεν έδειξε ενδιαφέρον να αναλάβει κάποια εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο. Έτσι, το κεφάλαιο του πάγκου της Εθνικής Ελλάδας παραμένει κλειστό για εκείνον και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζει κανονικά το έργο της ανασυγκρότησης της «γαλανόλευκης».