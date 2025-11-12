Ένα αναπάντεχο και συγκλονιστικό νέο έρχεται από τον χώρο της Formula 1. Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, βρίσκεται σε συζητήσεις για να πουλήσει ένα μέρος των μετοχών του στην ομάδα, δημιουργώντας μεγάλες ανησυχίες για το μέλλον της γερμανικής γιγαντιαίας δύναμης!

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Sportico», ο Αυστριακός μεγιστάνας, ο οποίος κατέχει το 1/3 των μετοχών της Mercedes F1 μέσω της εταιρείας Motorsport Investment Ltd, είναι έτοιμος να αποχωριστεί περίπου το 5% των μετοχών του. Παρά την πώληση, ο Βολφ θα παραμείνει επικεφαλής της ομάδας και διευθύνων σύμβουλος, διατηρώντας το 28% των μετοχών της.

Η αξία της Mercedes F1 έχει εκτοξευτεί, με την τελευταία αποτίμηση της ομάδας να φτάνει τα 4,6 δισεκατομμύρια λίρες! Μια συμφωνία που αποδεικνύει την ασύλληπτη οικονομική δύναμη της γερμανικής ομάδας, καθώς το 2022 η INEOS του Τζιμ Ράτλιφ, μετόχου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε αποκτήσει το 1/3 των μετοχών έναντι 208 εκατομμυρίων λιρών!

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Mercedes, η διοίκηση της ομάδας θα παραμείνει αμετάβλητη και οι τρεις εταίροι (Mercedes-Benz, Τότο Βολφ και INEOS) είναι απόλυτα δεσμευμένοι να συνεχίσουν την επιτυχία της ομάδας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των κατασκευαστών, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ έχει κατακτήσει δύο νίκες στη σεζόν (Καναδάς και Σιγκαπούρη) και είναι τέταρτος στη βαθμολογία των οδηγών.