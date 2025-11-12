Παρά τα σοβαρά προβλήματα και τις πολλές απουσίες, η Αρμάνι Μιλάνο έδειξε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 80-72 για τη EuroLeague. Με τον Άρμονι Μπρουκς να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση στη διοργάνωση και την άμυνα να αποτελεί ξανά το ισχυρό της όπλο, η ιταλική ομάδα πανηγύρισε μια νίκη ψυχής, λίγες ώρες πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα –που απουσίαζε λόγω προβλήματος υγείας, με τον Τζιουζέπε Ποέτα να κάθεται στον πάγκο– παρατάχθηκε χωρίς τους Λορέντζο Μπράουν, Σαβόν Σιλντς, Μάρκο Γκούντουριτς και Ζακ ΛεΝτέι. Ωστόσο, οι παίκτες της μπήκαν αποφασισμένοι να καλύψουν κάθε κενό με ένταση και συγκέντρωση. Από το ξεκίνημα του αγώνα, η σκληρή άμυνα και τα τέσσερα κλεψίματα στην πρώτη περίοδο έδωσαν ρυθμό και αυτοπεποίθηση (18-9 στο 10’), παρά τα πέντε λάθη που μαρτυρούσαν βιασύνη στο σετ παιχνίδι.

Η Βιλερμπάν προσπάθησε να αντιδράσει (18-15 στο 11’), όμως ο Μένιον με συνεχόμενους πόντους έφερε ξανά την Αρμάνι σε διψήφια διαφορά (26-15). Οι Ιταλοί μπορεί να χαλάρωσαν αμυντικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά διατήρησαν τον έλεγχο χάρη στην ευστοχία τους από την περιφέρεια και πήγαν στα αποδυτήρια στο +8 (40-32).

Στο δεύτερο μέρος, η Βιλερμπάν εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και τα χαμένα ριμπάουντ της Αρμάνι, μειώνοντας στο 49-44 (25’). Ωστόσο, η γαλλική ομάδα πλήρωσε την αστοχία της (40% στα δίποντα), ενώ οι Ιταλοί έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και «σφράγισαν» μια σπουδαία νίκη, που αποδεικνύει πως ακόμα και «μισή», η Αρμάνι παραμένει άκρως υπολογίσιμη δύναμη.