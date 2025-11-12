Με μια εντυπωσιακή τελετή ονοματοδοσίας παρουσιάστηκε το νέο κρουαζιερόπλοιο της Disney Cruise Line στο Fort Lauderdale της Φλόριντα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο λιμάνι-έδρα του πλοίου, το Port Everglades, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξή του στον στόλο της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Disney, η τελετή συνδύασε το πνεύμα μιας γεμάτης ενέργεια συναυλίας με τη θεατρικότητα που χαρακτηρίζει το brand.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε πολυεπίπεδο σκηνικό, ειδικά εφέ drone, γραφικές προβολές πάνω στο ίδιο το πλοίο, ζωντανή μπάντα και δώδεκα ερμηνευτές.

Η παραγωγή περιλάμβανε μια διασκευή, εμπνευσμένη από την ποπ ροκ, βασισμένη σε εμβληματικές μουσικές των ταινιών «Ηρακλής», «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», «Frozen», «Πειρατές της Καραϊβικής» και «Μαύρος Πάνθηρας» των Walt Disney Animation Studios.

«Για περισσότερα από 100 χρόνια, διασκεδάζουμε τους θαυμαστές μας με νέους και καινοτόμους τρόπους, συνδέοντάς τους με τις ιστορίες της Disney που αγαπούν», δήλωσε ο Josh D’Amaro, Πρόεδρος της Disney Experiences. «Η Disney Cruise Line αποτελεί ένα ισχυρό μέρος αυτής της κληρονομιάς, επειδή τα πλοία μας γίνονται πρεσβευτές του brand που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και φέρνουν χαρά στους επισκέπτες μας με τρόπους που μόνο η Disney μπορεί. Τώρα, το Disney Destiny κάνει τη δική του εξαιρετική είσοδο στον αναπτυσσόμενο στόλο μας».

Η νονά του Disney Destiny

Η βραδιά κορυφώθηκε με την τελετουργική ευλογία βάπτισης, την οποία πραγματοποίησε η Susan Egan, νονά του πλοίου. Η Disney ανέφερε ότι η Egan, γνωστή ερμηνεύτρια του Μπρόντγουεϊ, επελέγη για τους στενούς δεσμούς της με αγαπημένες ιστορίες της εταιρείας.

Η Egan έχει δανείσει τη χαρακτηριστική της φωνή στη Megara του «Ηρακλή» και έχει ενσαρκώσει τη Belle στην «Πεντάμορφη και το Τέρας». «Η ομάδα της Disney Cruise Line, μαζί με τους Disney Imagineers μας, έχουν επενδύσει χρόνια εμπειρίας, δημιουργικότητας και αφοσίωσης σε αυτό το όμορφο πλοίο», σημείωσε ο Joe Schott, Πρόεδρος της Disney Signature Experiences. «Έχουν δημιουργήσει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό».