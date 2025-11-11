Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (12/11) την πρωτοπόρο Ζάλγκιρις στο «ΣΕΦ» για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Φρανκ Νιλικίνα, καθώς ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αντιμετωπίζει πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους.

Ο τραυματισμός του 27χρονου δεν είναι σοβαρός, όμως κρατά εκτός αγωνιστικής δράσης τον Νιλικίνα για το παιχνίδι με τους Λιθουανούς. Στην 12άδα θα βρεθεί ο Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους «Πειραιώτες», μετά από εκείνο στη Stoiximan GBL κόντρα στην Καρδίτσα.

«Καταρχάς δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω αύριο. Η πρόθεσή μας ήταν να παίξει στην επόμενη αγωνιστική με τον Προμηθέα και μετά στη Euroleague. Αλλά ο Νιλικίνα έχει θέμα στον οπίσθιο μηριαίο, οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα. Αν θα χρησιμοποιηθεί, θα εξαρτηθεί από την εικόνα του αγώνα. Γενικά έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Με τον Νιλικίνα εκτός, ο Έβανς καλείται να αναλάβει δράση σε μία κρίσιμη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Το «ΣΕΦ» θα ζήσει μία βραδιά αποφασιστική για την πορεία των «ερυθρόλευκων» στη Euroleague!