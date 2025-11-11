Η ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό δεν είναι από αυτές που για τον ΠΑΟΚ θεωρούνται εκτός προγράμματος: ο Παναθηναϊκός παραμένει σκληρός αντίπαλος και ειδικά στην έδρα του μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι σοβαρό – είναι άλλωστε στη Λεωφόρο αήττητος. Ωστόσο πριν από το ματς αυτό ο ΠΑΟΚ ήταν τεράστιο φαβορί – και δικαίως. Οι εποχές του φοβικού ΠΑΟΚ που στην Αθήνα ξεχνούσε τις αρετές του έχουν μάλλον περάσει. Πριν από λίγες εβδομάδες η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κέρδισε την ΑΕΚ με 0-2. Στο ματς με τον ΠΑΟ έφτασε με επτά νίκες στη σειρά σε όλες τις διοργανώσεις και έχοντας «φορτώσει» με πολλά γκολ αντιπάλους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Γιουρόπα Λιγκ: στα δύο τελευταία του ματς με τη Λιλ και τη Γιουνγκ Μπόις είχε πετύχει οκτώ γκολ! Ο ΠΑΟΚ θα ξαναβρεί τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου και στα playoff – δύσκολα ματς με τους υπόλοιπους διεκδικητές του πρωταθλήματος έχει κι άλλα. Αλλά είναι δύσκολο να φανταστείς ότι θα φτάσει σε κάποιο από τα επόμενα ντέρμπι κορυφής με τόσο αέρα στα πανιά του.

Ανάλυση

Ο κόουτς του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου στην ανάλυσή του στο τέλος του παιχνιδιού είπε ότι η ομάδα του έχασε μόνη της. Δεν διαφωνώ. Πλην όμως ο Ρουμάνος δεν έκανε κατανοητό το γιατί. Προχώρησε σε μια διαπίστωση χωρίς εξηγήσεις. «Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς. Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα θα μπορούσαμε να δείξουμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα, ακόμα και όταν είχαμε την κατοχή της» είπε. Κι έχει δίκιο. Γιατί όμως;

Λόγος

Υπάρχει ένας απλός λόγος αυτής της επιθετικής νωθρότητας του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Εχει να κάνει με την ίδια τη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου έχει δύο εξαιρετικούς εξτρέμ που θέλουν να παίζουν παντού και πάντα: τον Ντεσπόντοφ και τον Ζίβκοβιτς. Οντας και οι δύο δεξιοπόδαροι δεν μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα στη θέση που αγαπούν: αυτή του δεξιού εξτρέμ. Ο Λουτσέσκου θεώρησε ευκαιρία να τους χρησιμοποιήσει και τους δύο στέλνοντας τον αρχηγό Ζίβκοβιτς στα αριστερά. Η δεξιά πλευρά της άμυνας είναι η πιο αδύναμη πλευρά του ΠΑΟ: ο Κότσιρας έχει κουραστεί γιατί παίζει από τα τέλη Ιουλίου σχεδόν βασικός – το μυϊκό πρόβλημα που του προέκυψε δεν είναι τυχαίο. Ο Ιταλός Καλάμπρια που πληρώθηκε αρκετά για να αντικαταστήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη είναι κι αυτός απογοητευτικά μέτριος και τραυματίας. Ο Ζίβκοβιτς όμως δεν είχε αντίπαλο κάποιον από αυτούς αλλά τον στόπερ Γεντβάι που τοποθετήθηκε στα δεξιά απλώς για να αμύνεται καλά – και κατάφερε μάλιστα να σκοράρει κιόλας! Η έλλειψη αρμονίας από την επίθεση κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ. Που δεν είναι ομάδα που παίζει για να μη δεχτεί γκολ, αλλά για να σκοράρει.

Λάθος

Μπορεί ένα απλό λάθος στη σύνθεση να κάνει τόσο κακό σε μια ομάδα; Ναι, αν χαλάσει ο μηχανισμός στον οποίο αυτή στηρίζεται είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Χωρίς έναν αριστεροπόδαρο εξτρέμ ο Μπάμπα δεν είχε κάποιον να συνεργαστεί κι ο Κωνσταντέλιας έπεφτε στις δαγκάνες του Σιώπη που χρησιμοποιήθηκε από τον Μπενίτεθ για να κυνηγάει το χαρισματικό «δεκάρι» του ΠΑΟΚ παντού. Οταν στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Τάισον ο μηχανισμός αποκαταστάθηκε και ο Κωνσταντέλιας μείωσε σε 2-1 κερδίζοντας το χειροκρότημα της Λεωφόρου. Αλλά όταν χτύπησε κι αντικαταστάθηκε πάλι ο επιθετικός μηχανισμός του ΠΑΟΚ χάλασε: ο Ιβάνουσκας που πέρασε στη θέση του δεν μπορεί αυτόν τον καιρό να συγκριθεί με τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το ματς με το ίδιο πρόβλημα που το άρχισε. Ηταν σαν να παίζει με παίκτη λιγότερο.

Επιλογές

Γράφτηκαν διάφορες υπερβολές για ματ του Μπενίτεθ κ.λπ. Ο ισπανός προπονητής έκανε δύο υποχρεωτικές επιλογές: ο Γεντβάι βρέθηκε στο βασικό σχήμα γιατί δεν υπήρχε κανείς άλλος να παίξει στα δεξιά και για ένα ημίχρονο ήταν εξαιρετικός – και γιατί το να είναι ένας κανονικός αμυντικός καλύτερος από τον τωρινό Κώτσιρα και τον Καλάμπρια δεν είναι δύσκολο. Ο Πάντοβιτς για τους Λόβρεν και Κεντζιόρα ήταν ένας άγνωστος: μέχρι να καταλάβουν με τι είδους παίκτη έχουν να κάνουν ο Σέρβος πέτυχε γκολ στο πρώτο και μοναδικό σουτ που επιχείρησε. Οι παρεμβάσεις του Μπενίτεθ ήταν άλλες. Ο Σιώπης π.χ. δεν κυνήγησε μόνο τον Κωνσταντέλια αλλά ελευθέρωσε και τον Τσιριβέγια που πήρε και οργανωτικές πρωτοβουλίες. Και ο Ζαρουρί έμεινε στο ματς κυρίως για να κυνηγάει όποιους έπαιζαν από τη μεριά του σαν επιθετικός με εντολή να παίζει σαν ακραίος μπακ. Ο Μπενίτεθ θέλησε να περιορίσει τον ΠΑΟΚ και τα κατάφερε. Αλλά όλοι σχεδόν που αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ αυτό προσπαθούν: δεν υπήρχε τίποτα το μεγαλοφυές στην επιλογή αυτή. Καμιά φορά το να έχεις ελλείψεις (ο ΠΑΟ είχε αρκετές…) βοηθά. Οι υποχρεωτικές επιλογές σε γλιτώνουν από ρίσκα, οι παίκτες συσπειρώνονται, λειτουργεί το ένστικτο και όλοι δίνουν κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟ φέτος ανάλογα ματς έχει κάνει και με τη Σαχτάρ και με τον Ολυμπιακό με προπονητές τον Βιτόρια και τον Χρήστο Κόντη: και σε αυτά περίμενε συντεταγμένα και προσπάθησε να αξιοποιήσει τις λίγες καλές στιγμές του στην επίθεση. Οχι τυχαία, δεν έχασε κανένα από αυτά τα ματς.

Γερμανός

Ο ΠΑΟΚ γκρίνιαξε μέσω διαρροών για τη διαιτησία του Γερμανού Ντάνιελ Σλάγκερ και των συνεργατών του. Ζητά μια κόκκινη κάρτα στον Τζούρισιτς για σκληρό μαρκάρισμα στον Κεντζιόρα και μια κόκκινη για τον Σιώπη στη φάση που ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Για τη δεύτερη φάση έχει άδικο: ο νεαρός σκόρερ του έπαθε θλάση – δεν έκανε κάτι ο Σιώπης. Η φάση του Τζούρισιτς σηκώνει κάποια συζήτηση: το χτύπημα του Σέρβου προκύπτει από επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά μιλάμε για το πρώτο φάουλ του ματς. Ο Γερμανός ωστόσο είχε ένα και ενιαίο κριτήριο: μια έξοδο στα όρια του επικίνδυνου παιχνιδιού έκανε και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Τσιφτσής χτυπώντας με το γόνατο τον Πάντοβιτς – και σε αυτόν δεν βγήκε κόκκινη. Περιττό να πω ότι χθες ο αρχιδιαιτητής Λανουά δεν πήρε θέση για αυτές τις φάσεις. Για τον Γάλλο είναι συχνά Καθαρή Δευτέρα: πετάει χαρταετό…