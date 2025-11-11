Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διένεξης ανάμεσα στην Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF) και την Μπαρτσελόνα, με αφορμή την αποθεραπεία του 17χρονου επιθετικού. Ο νεαρός άσος των Μπλαουγκράνα έμεινε εκτός αποστολής της «Φούρια Ρόχα» για τους τελευταίους προκριματικούς αγώνες του Μουντιάλ απέναντι σε Γεωργία και Τουρκία, καθώς υποβλήθηκε αιφνιδιαστικά σε ιατρική παρέμβαση από το κλαμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της RFEF, οι ομοσπονδιακοί γιατροί ενημερώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Γιαμάλ είχε υποβληθεί το πρωί σε «επεμβατική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων» για ενοχλήσεις στην ηβική χώρα. Το σχετικό ιατρικό πόρισμα έφτασε στα χέρια της ομοσπονδίας αργά το ίδιο βράδυ, συστήνοντας αποχή από προπονήσεις για 7-10 ημέρες.

Η RFEF εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που η Μπαρτσελόνα διαχειρίστηκε την κατάσταση, τονίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια του παίκτη πρέπει να είναι προτεραιότητα. Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τις εντάσεις ανάμεσα σε συλλόγους και εθνικές ομάδες όσον αφορά τον χειρισμό νεαρών ταλέντων.