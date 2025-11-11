Ο Εργκίν Αταμάν, σε συνέντευξή του στο Arena Sport TV, ρωτήθηκε ποια θα ήταν η ιδανική ευρωπαϊκή πεντάδα για το All-Star Game του NBA, όπου φέτος οι ομάδες θα χωριστούν σε «ΗΠΑ» και «Υπόλοιπο Κόσμου». Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR δεν δίστασε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στους κορυφαίους Ευρωπαίους του πλανήτη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ομάδα θα νικήσει. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η ευρωπαϊκή. Θέλω να ξεκινήσω με τον Γιάννη σίγουρα, τον Αλπερέν Σενγκούν, τον παίκτη μου, τον Γιόκιτς σίγουρα, τον Ντόντσιτς και ίσως τον Μάρκανεν».

Με το γνώριμο ύφος του, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως η Ευρώπη έχει πλέον την ποιότητα και τη δύναμη να σταθεί ισάξια απέναντι στα μεγαλύτερα αστέρια του NBA, υπογραμμίζοντας παράλληλα την περηφάνια του για τον συμπατριώτη του Σενγκούν, αλλά και την εκτίμησή του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.