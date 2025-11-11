Το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει και η FIFA αποφάσισε να… χτυπήσει σταθερά στο πορτοφόλι των φιλάθλων! Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εγκαινίασε πρόσφατα την «επίσημη ιστοσελίδα στάθμευσης» για κατόχους εισιτηρίων, μέσω της συνεργάτιδας JustPark, βάζοντας τιμές που κάνουν τον κόσμο να… τρίβει τα μάτια του!

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το «Athletic», οι τιμές των εισιτηρίων στάθμευσης θα κυμαίνονται από 75, έως 175 δολάρια ανά παιχνίδι! Για να καταλάβετε τη διαφορά, ένα απλό πάρκινγκ σε αγώνα ομίλων κοστίζει περισσότερα από ένα εισιτήριο τρίτης κατηγορίας στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022!

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν 16 στάδια σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, και στόχος της FIFA είναι να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί στάθμευσης λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας και των παράλληλων εκδηλώσεων γύρω από τα γήπεδα. Στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι, το «Arrowhead» του Κάνσας Σίτι, το «Gillette» της Μασαχουσέτης και το «AT&T Stadium» του Τέξας, οι τιμές ξεκινούν από 75 δολάρια για αγώνες ομίλων και φτάνουν έως τα 175 δολάρια για ημιτελικό ή μικρό τελικό. Στη Φιλαδέλφεια το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 115 και 145 δολαρίων.

Τα εισιτήρια για πάρκινγκ είναι ανεξάρτητα από τα εισιτήρια αγώνα και μη επιστρέψιμα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ακριβής θέση του πάρκινγκ θα ανακοινωθεί λίγο πριν από τον αγώνα, προκαλώντας αναστάτωση στους φιλάθλους.

Με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η διοργάνωση θα αποφέρει πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια, το Μουντιάλ 2026 προμηνύεται όχι μόνο ως η πιο συναρπαστική ποδοσφαιρική γιορτή, αλλά και ως η πιο ακριβή στην ιστορία του αθλητισμού. Άλλωστε η FIFA πάει να… βγάλει από τη μύγα ξίγκι!