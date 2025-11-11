Στις 11 Νοεμβρίου 1826, η Αίγινα έγραψε τη δική της σελίδα στην ιστορία της Ελλάδας, καθώς ορίστηκε προσωρινή πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η επιλογή του νησιού δεν ήταν τυχαία· ήρθε σε μια περίοδο ανασφάλειας και εμφύλιων διαμαχών, όταν η αρχική πρωτεύουσα, το Ναύπλιο, έγινε ανασφαλής λόγω των συγκρούσεων μεταξύ των επαναστατικών οπλαρχηγών.

Η Αίγινα, με τη στρατηγική της θέση και την ασφάλεια που προσέφερε, έγινε έδρα της πρώτης οργανωμένης διοίκησης της νεανικής Ελλάδας. Στο νησί συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πρόσφυγες από τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά, που έψαχναν καταφύγιο από την ανασφάλεια και την καταστροφή του πολέμου. Η παρουσία του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος έφτασε το 1828, έφερε την οργανωμένη πολιτική διοίκηση και την ίδρυση θεσμών που άλλαξαν το πρόσωπο της Ελλάδας.

Στην Αίγινα δημιουργήθηκαν τα πρώτα δημόσια έργα, ιδρύθηκαν το Ορφανοτροφείο, το πρώτο εθνικό τυπογραφείο, σχολεία, τράπεζες, μουσεία και η Εθνική Βιβλιοθήκη, θέτοντας τις βάσεις για την πνευματική και πολιτική ανασυγκρότηση της χώρας. Το νησί έγινε κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και διοίκησης, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα μικρό νησί μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία ενός έθνους.

Η παρουσία της Αίγινας ως πρωτεύουσας διήρκεσε μόλις λίγα χρόνια, καθώς το 1834 η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Ωστόσο, η συμβολή της Αίγινας στην οργάνωση του νεοσύστατου κράτους παραμένει ανεκτίμητη, καθώς έδειξε πώς η ασφάλεια, η οργάνωση και η αλληλεγγύη μπορούν να γεννήσουν ένα νέο ξεκίνημα, ακόμη και σε περιόδους κρίσης.

Η σημερινή επέτειος μας υπενθυμίζει τη σημασία της ενότητας και της αποφασιστικότητας στη δημιουργία ενός κράτους, αλλά και την ανάγκη για θεσμούς που θα φροντίζουν την ασφάλεια και την ανάπτυξη των πολιτών. Η Αίγινα, με τη σύντομη αλλά ιστορικά καθοριστική παρουσία της, παραμένει ένα σύμβολο της ελληνικής ανασυγκρότησης και της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.

