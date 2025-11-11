Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φαίνεται πως βρίσκεται σε νέα σχέση με τον Ρομέν Γαβράς, καθώς το ζευγάρι απαθανατίστηκε να ανταλλάσσει φιλιά και αγκαλιές στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών.

Το 34χρονο μοντέλο και ο 44χρονος ελληνογάλλος σκηνοθέτης, γιος του Κώστα Γαβρά, έκαναν την πρώτη τους δημόσια ρομαντική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη σχέση τους. Οι δυο τους περπατούσαν χέρι-χέρι, σταματώντας συχνά για να μοιραστούν τρυφερές στιγμές και φιλιά, δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαροί και ευδιάθετοι.

Ο Ρομέν τράβηξε τα βλέμματα με την επιγραφή στην μπλούζα του «Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας» και «Mount Athos», υπογραμμίζοντας τη σύνδεσή του με την ελληνική του καταγωγή.

Η νέα αυτή σχέση είναι η πρώτη που αποκαλύπτεται δημοσίως για τη Ραταϊκόφσκι μετά το καλοκαίρι του 2024, όταν είχε απαθανατιστεί να φιλά τον τραγουδιστή της κάντρι, Shaboozey. Πριν από αυτό, η διάσημη καλλονή είχε παντρευτεί τον παραγωγό ταινιών Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλάρντ, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Σιλβέστερ, τον Μάρτιο του 2021. Το ζευγάρι χώρισε ένα χρόνο αργότερα.

Ο Ρομέν Γαβράς είναι γνωστός για τη σκηνοθεσία δημοφιλών μουσικών βίντεο, όπως το «No Church In The Wild» των Kanye West και Jay-Z και τα «Bad Girls» και «Born Free» της M.I.A. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στον κινηματογράφο, με την πολυβραβευμένη ταινία «Athena» (2022), ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά του, με τίτλο «Sacrifice», έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.