Στις 11 Νοεμβρίου 1918, την 11η ώρα της 11ης ημέρας του 11ου μήνα, στα δάση της Κομπιέν στη Γαλλία, οι σφαίρες σώπασαν. Η ανθρώπινη ιστορία μετά από τέσσερα χρόνια σφαγής, λάσπης και απελπισίας έστρεφε μια σελίδα που κόστισε πάνω από 16 εκατομμύρια ζωές και άφησε πίσω της έναν πλανήτη πληγωμένο αλλά αποφασισμένο να ξανασταθεί. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο «Μεγάλος Πόλεμος» όπως λεγόταν τότε, τελείωσε εκείνη την ημέρα – ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν.

Η ανακωχή του 1918 δεν ήταν ειρήνη· ήταν παύση. Οι όροι που επέβαλε η Αντάντ στη Γερμανία προμήνυαν περισσότερη ταπείνωση παρά συμφιλίωση, και ο μετέπειτα χάρτης της Ευρώπης, με νέα σύνορα και διαλυμένες αυτοκρατορίες, έγινε το εύφλεκτο υπόβαθρο ενός δεύτερου μεγάλου πολέμου μόλις δύο δεκαετίες αργότερα. Ο κόσμος μπορούσε να ανασάνει, μα η ανάσα αυτή είχε μέσα της σπόρους οργής, φτώχειας και ρεβανσισμού.

Για την Ευρώπη, ο Νοέμβριος του 1918 σήμαινε το τέλος του παλιού κόσμου. Οι δυναστείες των Αψβούργων, των Ρομανόφ και των Οθωμανών κατέρρευσαν. Ο εθνικισμός και οι επαναστάσεις, από τη Ρωσία έως τη Μέση Ανατολή, μεταμόρφωσαν ριζικά τον πολιτικό χάρτη. Η τεχνολογία, που ενώθηκε τότε για πρώτη φορά με τη βιομηχανία για σκοπούς θανάτου, άλλαξε για πάντα τη φύση της μάχης — και μαζί τη σχέση του ανθρώπου με την πρόοδο. Από τα χημικά αέρια έως τα άρματα μάχης και τα αεροσκάφη, η μηχανή έγινε το νέο μέτρο ισχύος.

Σήμερα, 107 χρόνια μετά, η 11η Νοεμβρίου θυμίζει κάτι περισσότερο από την ανακωχή ενός πολέμου. Είναι ημέρα αναστοχασμού για τα αίτια της παράνοιας, που δεν ήταν παρά η φιλοδοξία, η υπεροψία και ο φόβος. Οι κοινωνίες του 1914 οδηγήθηκαν στη σύγκρουση πιστεύοντας ότι η δική τους ισχύς θα τους εξασφάλιζε δόξα, όπως σήμερα βλέπουμε έθνη να επαναλαμβάνουν, με άλλες μορφές, το ίδιο λάθος.

Η σύγχρονη Ευρώπη ζει ξανά την ταραχή των συνόρων, των ιδεολογικών διαχωρισμών και της ασύμμετρης απειλής. Από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή, η ρητορική του πολέμου επιστρέφει. Και η επέτειος της 11ης Νοεμβρίου δεν είναι απλώς ένα κερί μνήμης για τους πεσόντες, αλλά μια προειδοποίηση· πως καμία ειρήνη, όσο επίσημη κι αν μοιάζει, δεν είναι ασφαλής χωρίς δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και διορατικότητα.

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μας άφησε κληρονομιά την Κοινωνία των Εθνών, την πρώτη απόπειρα συλλογικής ειρήνης – ένα πείραμα που απέτυχε αλλά έθεσε τις βάσεις για τον ΟΗΕ. Απέδειξε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει μονάχα ως «νικητής». Η αληθινή νίκη είναι η διατήρηση της ανθρωπιάς. Κι αυτή παραμένει η ανοιχτή πληγή του 20ού αιώνα που δεν έχει ακόμη επουλωθεί· όσο εξακολουθούμε να θεωρούμε την ισχύ λύση, η ιστορία της 11ης Νοεμβρίου θα παραμένει προειδοποίηση, όχι απλώς επέτειος.