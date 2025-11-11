Η επιβολή δασμών 15% και πρόσθετων δασμών αντιντάμπινγκ 92% στα ζυμαρικά που παράγονται στην Ιταλία και εισάγονται στις ΗΠΑ κάνουν τους Ιταλούς παραγωγούς να εξετάζουν να τα αποσύρουν εντελώς από τα ράφια των αμερικανικών καταστημάτων έως τον ερχόμενο Ιανουάριο. Πρόκειται για ετήσιες πωλήσεις «Made in Italy» ζυμαρικών στις ΗΠΑ από την Ιταλία που η Wall Street Journal υπολογίζει σε 770 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συνδυασμένοι αυτοί δασμοί είναι από τους υψηλότερους που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε προϊόντα ανά τον κόσμο, αφού φτάνουν αθροιστικά το 107%.

Ως δασμός αντιντάμπινγκ ορίζεται ο πρόσθετος δασμός που επιβάλλεται στα εισαγόμενα αγαθά που προέρχονται από ορισμένες χώρες ή από ορισμένες επιχειρήσεις, όταν θεωρείται ότι αυτές διαθέτουν τα εμπορεύματά τους σε τιμές χαμηλότερες του πραγματικού κόστους παραγωγής για να πλήξουν τον ανταγωνισμό –κυρίως τον τοπικό.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 92% αντιντάμπινγκ σε 13 ιταλικές εταιρείες οι οποίες εισάγουν το μεγαλύτερο ποσοστό ζυμαρικών από την Ιταλία στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ποσοστό επιπλέον του οριζόντιου δασμού 15% που έχει επιβάλλει ο Τραμπ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ πήρα μέτρα αντιντάμπινγκ μετά από μακροχρόνια έρευνα σχετικά με τις πρακτικές τιμολόγησης ζυμαρικών πάσης φύσεως. Η αυστηρότητα της απόφασης έχει σοκάρει μια από τις πιο εμβληματικές βιομηχανίες της Ιταλίας και έχει κλιμακωθεί σε διπλωματική διαμάχη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Ρώμης, η οποία είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει την επιβολή τέτοιων δασμών, σχολίαζε σε εκτεταμένο δημοσίευμά της για το θέμα η Wall Street Journal.

Μακρά ιστορία

Οι έρευνες αντιντάμπινγκ για τους Ιταλούς παραγωγούς ζυμαρικών δεν είναι κάτι καινούργιο στις ΗΠΑ, όπως δείχνει η ιστορία. Το Υπουργείο Εμπορίου της χώρας παρακολουθεί στις σχετικές τιμές στα ζυμαρικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν διαπίστωσε ότι πολλοί εισαγωγείς κατέκλυζαν τις ΗΠΑ με ζυμαρικά σε τιμές κάτω των κανονικών τιμών της αγοράς, σε μια προσπάθεια να πλήξουν τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα.

Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί παραγωγοί ζυμαρικών έχουν υποβάλει από τότε συχνά καταγγελίες για φερόμενες πρακτικές ντάμπινγκ σε εισαγωγές ζυμαρικών από την Ιταλία. Οι αξιολογήσεις του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ συχνά έχουν κρίνει μία ή περισσότερες ιταλικές εταιρείες ένοχες για υποτιμολόγηση των ζυμαρικών τους, σύμφωνα πάντα με την WSJ.

Μέχρι τώρα όμως οι κυρώσεις ήταν συνήθως μικρές. Οι Ιταλοί παραγωγοί τις αγνοούσαν και τις έβλεπαν ως μέρος του κόστους επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ. «Όλοι οι παραγωγοί ζυμαρικών, μεγάλοι και μικροί, γνωρίζουν ότι για να εξάγετε ζυμαρικά στις ΗΠΑ πρέπει να πληρώσετε δασμό», δήλωσε στη WSJ η Ενρίκα Μασαρέλι, λογίστρια με έδρα τη Νάπολη, εξειδικευμένη στην καταπολέμηση υποθέσεων αντιντάμπινγκ στις ΗΠΑ για λογαριασμό εταιρειών ζυμαρικών της Ιταλίας. Οι ιταλικές εταιρείες παρέμεναν όλο αυτό το διάστημα πεπεισμένες ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιταλία, τη γενέτειρα των ζυμαρικών, θα διατηρούσαν την ελκυστικότητά τους για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Τώρα όμως οι δασμοί αντιντάμπινγκ σε συνδυασμό με τους οριζόντιους δασμούς των ΗΠΑ προς την ΕΕ είναι τόσο υψηλοί που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους παραγωγούς.

Ανησυχεί η Ιταλία

Ο Τραμπ διεξάγει εκστρατεία επί χρόνια κατά ευρωπαϊκών εισαγωγών, λέγοντας ότι η ΕΕ δημιουργήθηκε με στόχο να πλήξει τις ΗΠΑ προωθώντας το ευρωπαϊκό εμπόριο. Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης απέρριπταν την ιδέα ότι οι συντελεστές στα ζυμαρικά ήταν πολιτικά υποκινούμενοι, λέγοντας ότι ήταν απλώς το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας τεχνικής αναθεώρησης.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Μελόνι η οποία κατά τα άλλα διατηρεί καλές σχέσεις με τον Τραμπ, αντιδρά έντονα για την νέα απειλή που διαμορφώνεται αναφορικά τις ιταλικές εξαγωγές ζυμαρικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα, κινητοποιώντας ειδική διπλωματική ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση των δασμών αυτών. Ο κορυφαίος εμπορικός αξιωματούχος της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, δήλωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι οι συνδυασμένοι δασμοί 107% στα ιταλικά ζυμαρικά ήταν «σαφώς κάτι που δεν είναι αποδεκτό» και ότι είχε θέσει το ζήτημα στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, σημειώνεται.