Μια νέα μελέτη από την κορυφαία ένωση αυτοκινητιστών της Γερμανίας, την ADAC, αποκάλυψε ότι η απόδοση της μπαταρίας στα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (PHEV) ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των εμπορικών σημάτων.

Η έρευνα, που διεξήχθη σε συνεργασία με την αυστριακή εταιρεία δεδομένων μπαταριών AVILOO, εξέτασε πάνω από 28.500 μετρήσεις κατάστασης υγείας (SoH) των μπαταριών, που συλλέχθηκαν σε διάστημα έξι ετών.

Συνέκρινε την πραγματική γήρανση των μπαταριών σε πολλούς κατασκευαστές οχημάτων και διαπίστωσε ότι οι κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Mercedes-Benz, η BMW και η Volvo ξεπέρασαν σε απόδοση τις mainstream μάρκες, όπως οι Volkswagen, Ford και Mitsubishi.

Η Mercedes-Benz κατέκτησε την κορυφή, επιδεικνύοντας εξαιρετική σταθερότητα ακόμη και μετά από εκτεταμένη χρήση, ενώ η Mitsubishi κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη μακροπρόθεσμη υγεία της μπαταρίας.

Ειδικότερα, μετά από 200.000 χιλιόμετρα μετά τη χρήση μπαταριών στα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της Mercedes-Benz αυτές παραμένουν σταθερές, χωρίς ίχνος απώλειας στην απόδοση τους.