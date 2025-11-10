Δύσκολες στιγμές για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του γόνατο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου, ο διεθνής φορ υπέστη μερική ρήξη συνδέσμου, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Ο Ιωαννίδης επέστρεψε από τις Αζόρες με πατερίτσες, ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να μην προλάβει να αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος του 2025. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί «πονοκέφαλο» και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναγκάζεται να επανεξετάσει τις επιλογές του για τις επερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας με Σκωτία και Λευκορωσία.

Παράλληλα, ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια στο πρόσφατο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Έτσι, δεν αποκλείεται ο Γιοβάνοβιτς να προχωρήσει σε έκτακτη κλήση επιθετικού, με τα ονόματα των Τάσου Δουβίκα και Ανδρέα Τεττέη να βρίσκονται στο προσκήνιο.