Με κάθε επισημότητα, η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζοάν Πεναρόγια, σηματοδοτώντας αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν και η ισπανική ομάδα στρέφεται πλέον σε νέο κεφάλαιο για τη φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, το απόλυτο φαβορί για τον πάγκο των «Μπλαουγκράνα» είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος έχει συνεργαστεί παλιότερα με την ομάδα και έχει κατακτήσει την EuroLeague το 2010. Ο Ισπανός προπονητής, που τα τελευταία πέντε χρόνια καθοδήγησε τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, παραμένει χωρίς ομάδα και φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στη Βαρκελώνη, υπό προϋποθέσεις, όπως η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας.

Η προηγούμενη επιλογή της Μπαρτσελόνα να εμπιστευθεί τον Πεναρόγια δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γεγονός που φαίνεται να επιταχύνει την επιστροφή του Πασκουάλ, ενός προπονητή που γνωρίζει σε βάθος το οργανόγραμμα και την κουλτούρα της ομάδας, και θεωρείται ικανός να οδηγήσει ξανά τους Καταλανούς σε επιτυχίες σε Ευρώπη και Ισπανία.