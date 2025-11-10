Η Κηφισιά βρήκε τον διάδοχο του Στέφανου Κοτσόλη που ανακοινώθηκε στον Παναθηναϊκό στο πρόσωπο του Άγγελου Χαριστέα, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά σε διοικητικό ρόλο. Ο «χρυσός» σκόρερ του τελικού του Euro 2004 πρόκειται να αναλάβει επίσημα το πόστο του τεχνικού διευθυντή, ενισχύοντας τη διοικητική δομή του συλλόγου των Βορείων Προαστίων.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Κοτσόλη, η διοίκηση του συλλόγου κινήθηκε άμεσα για την αντικατάστασή του, εξετάζοντας αρκετές περιπτώσεις. Την τελική απόφαση πήρε ο Χρήστος Πρίτσας, με τον Χαριστέα να θεωρείται η ιδανική επιλογή, λόγω εμπειρίας, γνώσης του αθλήματος και παρουσίας σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο 44χρονος έχει διατελέσει στο παρελθόν διευθυντής ποδοσφαίρου στον Άρη (2019–2020), ενώ η νέα του θητεία στην Κηφισιά αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μεταποδοσφαιρική του πορεία, με στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου.