Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για την ΑΕΚ, καθώς ο Ντέρεκ Κουτέσα θα απουσιάσει για περίπου έναν μήνα από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Ελβετός διεθνής εξτρέμ υπέστη μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος τον θέτει εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς για τις επόμενες εβδομάδες, μεγαλώνοντας τη λίστα των απουσιών, στην οποία βρίσκονται ήδη οι Νίκλας Ελίασον και Ζίνι.

Η κατάσταση του 29χρονου θα επανεκτιμάται συνεχώς, ωστόσο όλα δείχνουν πως δύσκολα θα επιστρέψει πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου. Αν επιβεβαιωθεί το αρχικό ιατρικό χρονοδιάγραμμα, ο Κουτέσα θα χάσει τουλάχιστον πέντε σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα ματς με Άρη (23/11) και Ατρόμητο (7/12) για τη Stoiximan Super League, οι κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με Φιορεντίνα (27/11) και Σάμσουνσπορ (11/12) για το Conference League, καθώς και οι δύο αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι σε Παναθηναϊκό (30/11) και ΟΦΗ (3/12).

Ο Κουτέσα αναμένεται να επανέλθει σταδιακά στις προπονήσεις, με στόχο να είναι πλήρως διαθέσιμος προς το τέλος του έτους.