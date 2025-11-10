Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ενίσχυσε την περιφέρεια της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Δανού γκαρντ Ίφε Λούντμπεργκ (30 ετών, 1,93 μ.), ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Ο έμπειρος παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ωστόσο δεν θα συμμετάσχει στη διαβολοβδομάδα που ξεκινά στις 12 Νοεμβρίου.

Ο Λούντμπεργκ, που έχει σημαντική παρουσία στην EuroLeague με ομάδες όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Βίρτους Μπολόνια και η Παρτίζαν, μετρά κατά μέσο όρο 9 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ. Η μετακίνησή του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ σηματοδοτεί την τέταρτη του εμπειρία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας αναζητούσε έναν παίκτη-σκόρερ για την περιφέρεια και βρήκε στον Λούντμπεργκ τον ιδανικό συνεργάτη. Ο προπονητής αναμένει να αξιοποιήσει την εκτελεστική του δεινότητα και την εμπειρία του σε κρίσιμες στιγμές, ενισχύοντας σημαντικά το πλάνο της ομάδας για την υπόλοιπη σεζόν.