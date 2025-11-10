Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ με συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών, φέρνοντας στην Ελλάδα έναν παίκτη με πλούσια εμπειρία στο NBA και στην Ευρώπη. Παρότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός αγωνίζεται στη χώρα μας, η πορεία του μέχρι σήμερα έχει έντονο ελληνικό αποτύπωμα.

Οι ομάδες – σταθμοί στη καριέρα του

Στο NBA, ο Φαρίντ υπήρξε συμπαίκτης στους Ντένβερ Νάγκετς με τον Κώστα Παπανικολάου, νυν αρχηγό του Ολυμπιακού, τον οποίο αναμένεται να αντιμετωπίσει ξανά στα ντέρμπι «αιωνίων». Την ίδια περίοδο, στο ρόστερ των Νάγκετς βρισκόταν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, σημερινός συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο θα ξανασμίξει μετά από χρόνια.

Οι ελληνικές συνδέσεις δεν σταματούν εκεί. Ο Φαρίντ έχει συνεργαστεί και με δύο Έλληνες προπονητές στις ευρωπαϊκές του εμπειρίες. Το 2021 φόρεσε τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στη Ρέτζιο Εμίλια, όπου τον καθοδήγησε ο Δημήτρης Πρίφτης.