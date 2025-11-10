Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη φετινή Stoiximan Super League, ξεχωρίζοντας για την αποτελεσματικότητα του στην επίθεση. Με 26 γκολ σε μόλις δέκα αγωνιστικές, η ομάδα της Βοιωτίας παρουσιάζει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και δημιουργεί στατιστικά σπάνια για την ιστορία της ελληνικής Α’ Εθνικής.

Η σπάνια επίδοση και τα ρεκόρ

Από την περίοδο 1959-60 μέχρι σήμερα, μόλις τρεις ομάδες είχαν καταφέρει να ξεπεράσουν τα δεδομένα των παραδοσιακών «Big-5» μετά από δέκα αγώνες. Ο Πανιώνιος το 1970-71 με 20 γκολ, ο Εθνικός το 1983-84 με 19 γκολ και η ΑΕΛ το 1987-88, που κατέκτησε και τον τίτλο, είναι οι μοναδικές εξαιρέσεις. Ο φετινός Λεβαδειακός εντάσσεται πλέον σε αυτήν τη σπάνια λίστα με τα 26 τέρματα σε 10 αγώνες.

Η πρόοδος της ομάδας είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Πέρσι, ο Λεβαδειακός είχε ολοκληρώσει την κανονική περίοδο με 30 γκολ σε 26 αγώνες, ενώ τη σεζόν 2022-23 είχε σημειώσει 25 γκολ σε 33 ματς συμπεριλαμβανομένων των playouts.

Με πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, η φετινή εκκίνηση της ομάδας αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τον σύλλογο. Η καλύτερη προηγούμενη επίδοση είχε σημειωθεί το 1989-90 με 5 νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ το 2017-18 ο Λεβαδειακός είχε ξεκινήσει με τρεις νίκες, έξι ισοπαλίες και μία ήττα.

Η φετινή σεζόν δείχνει ότι η ομάδα όχι μόνο έχει βρει το δρόμο προς τα γκολ, αλλά έχει δημιουργήσει και νέα ιστορικά σημεία αναφοράς για την ποδοσφαιρική της ταυτότητα.