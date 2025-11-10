Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ανακοίνωσε πως είναι έγκυος, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων.

Με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια έγραψε: «A little miracle on the way… Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητά σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία μπροστά σε χριστουγεννιάτικο δέντρο, με πολλούς συναδέλφους και θαυμαστές να της εύχονται δημόσια.

Η επιλογή της να κάνει την ανακοίνωση ανήμερα του Αγίου Νεκταρίου δεν ήταν τυχαία, καθώς η παρουσιάστρια διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με το μοναστήρι του Αγίου στην Αίγινα.