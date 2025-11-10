Σήμερα, ο 94χρονος Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τον θρυλικό επενδυτή.

Ο Μπάφετ είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας στο τέλος του έτους, μετά από 55 χρόνια στο τιμόνι της. Μετά την αποχώρησή του, θα παραμείνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ τα ηνία της Berkshire Hathaway θα αναλάβει ο Γκρεγκ Άμπελ.

Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας πορείας που καθόρισε τη σύγχρονη ιστορία των επενδύσεων, με τον Μπάφετ να αφήνει πίσω του ένα μοναδικό επενδυτικό αποτύπωμα.

Ποιος είναι Γουόρεν Μπάφετ

Ο Μπάφετ γεννήθηκε στην Ομάχα της Νεμπράσκα . Γιος του Αμερικανού βουλευτή και επιχειρηματία Χάουαρντ Μπάφετ , ανέπτυξε ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις κατά τη διάρκεια της νεότητάς του. Εισήλθε στη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια το 1947 και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στο Λίνκολν σε ηλικία 20 ετών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Columbia Business School , όπου διαμόρφωσε την επενδυτική του φιλοσοφία γύρω από την έννοια της επένδυσης αξίας, την οποία πρωτοστάτησε ο Μπέντζαμιν Γκράχαμ . Φοίτησε στο Ινστιτούτο Οικονομικών της Νέας Υόρκης για να επικεντρωθεί στο υπόβαθρό του στα οικονομικά και σύντομα ακολούθησε επιχειρηματική καριέρα.

Αργότερα ξεκίνησε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδυτικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης μιας με τον Graham. Ίδρυσε την Buffett Partnership Ltd. το 1956 και η επενδυτική του εταιρεία τελικά απέκτησε μια εταιρεία κατασκευής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, την Berkshire Hathaway, υιοθετώντας το όνομά της για να δημιουργήσει μια διαφοροποιημένη εταιρεία χαρτοφυλακίου .

Ο Μπάφετ αναδείχθηκε πρόεδρος και πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας το 1970. Το 1978, ο συνάδελφός του επενδυτής και μακροχρόνιος συνεργάτης Charlie Munger προσχώρησε στην εταιρεία του Μπάφετ ως αντιπρόεδρος.

Berkshire Hathaway: Η αναρρίχηση και οι επενδύσεις του Γουόρεν Μπάφετ

Ο Γουόρεν Μπάφετ επένδυσε και τελικά ανέλαβε τον έλεγχο της Berkshire Hathaway, μιας εταιρείας παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αρχικά αγόραζε μετοχές από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τελικά αποχώρησε λόγω διαφωνιών με τον νέο πλειοψηφικό μέτοχο. Παρά τη μετατροπή της εταιρείας σε διαφοροποιημένο επενδυτικό όμιλο, ο Μπάφετ αργότερα παραδέχθηκε ότι η κλωστοϋφαντουργία ήταν η «χειρότερη εμπορική του δραστηριότητα». Το 1985 πωλήθηκε το τελευταίο από τα αρχικά εργοστάσια της Berkshire.

Στη δεκαετία του 1970, η Berkshire ξεκίνησε να επενδύει σε μέσα ενημέρωσης, αποκτώντας μετοχές της Washington Post Company το 1973 και αργότερα της Buffalo Evening News και της ABC. Η εταιρεία αντιμετώπισε νομικές προκλήσεις και ανταγωνισμό, αλλά οι επενδύσεις του Μπάφετ στα μέσα ενημέρωσης αποδείχθηκαν στρατηγικές και κερδοφόρες.

Κατά την οικονομική κρίση του 2007-2008, ο Μπάφετ δέχτηκε κριτική για την στρατηγική του στις ενυπόθηκες πιστώσεις υψηλού κινδύνου, αλλά παρέμεινε προσηλωμένος στην επενδυτική φιλοσοφία του. Το 2008 έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή περιουσία 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τον Μπιλ Γκέιτς.

Ο Μπάφετ ως φιλάνθρωπος

Ο Μπάφετ είναι γνωστός για τη δέσμευσή του στη φιλανθρωπία. Το 2006 ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει το 83% της περιουσίας του στο Ίδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δωρεά στην ιστορία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ανέπτυξε επίσης σχέσεις με διάφορα ιδρύματα της οικογένειάς του, όπως το Ίδρυμα Susan Thompson Buffett, το Ίδρυμα Howard G. Buffett και το Ίδρυμα NoVo του Πίτερ Μπάφετ.

Τέλος, τον Νοέμβριο του 2022, ο Μπάφετ δώρισε 750 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Berkshire Hathaway σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα που διαχειρίζονται τα παιδιά του. Τον Ιούνιο του 2025, προχώρησε σε νέα δωρεά 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως στο Ίδρυμα Γκέιτς, φτάνοντας συνολικά τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει διαθέσει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.