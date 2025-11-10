Σχεδιασμένο για τη νέα γενιά χρηστών σε όλο τον κόσμο, το OMODA 4 υιοθετεί τη ζωντανή, νεανική, σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασμού Cyber Mecha, παρουσιάζοντας ένα φουτουριστικό εξωτερικό εμπνευσμένο από μηχανές.

Επιπλέον, το OMODA 4 υποστηρίζει την ψυχαγωγία στο αυτοκίνητο και επιτρέπει την εξατομίκευση μέσω των Born UNIQUE και Modification Ecosystem, επιτρέποντας στους χρήστες να ενσωματώσουν τη δημιουργικότητα και τις προτιμήσεις τους στο όχημά τους για μια πραγματικά προσωποποιημένη εμπειρία. Οι θεματικές βαφές και η αναβάθμιση της καμπίνας με e-sports cockpit προσφέρουν στους νεαρούς χρήστες εμπειρίες gaming και e-sports επαγγελματικού επιπέδου, ενώ το E-sports Ecosystem επεκτείνει αυτήν την εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο, έξω και online.

Το OMODA 4 Global Preview Salon στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του OMODA 4 ήταν κάτι παραπάνω από μία απλή προϊόντική παρουσίαση. Ξεπέρασε τους παραδοσιακούς τρόπους παρουσίασης δημιουργώντας μια καθηλωτική privé εμπειρία με θέμα το Cyber ​​Mecha, ένα συνδυασμό από gaming, sci-fi και pop κουλτούρα. Στην δυναμική αυτή εκδήλωση οι επισκέπτες βίωσαν σε βάθος τη φιλοσοφία σχεδιασμού και τα τεχνολογικά highlights του OMODA 4. Διαδραστικά στοιχεία όπως αυτοκόλλητα τατουάζ OMODA 4 που λάμπουν στο σκοτάδι, φωσφορίζοντα graffiti στο αμάξωμα, punk μπάρμεν και cosplayers gaming παιχνιδιών τοποθέτησαν τον επισκέπτη στον φουτουριστικό κόσμο του OMODA 4.

Ακολούθησε το πολυαναμενόμενο Omoda Dream Day, κατά το οποίο παρουσιάστηκε το OMODA 4 Ultra, η sport εκδοχή του OMODA 4 με την εντυπωσιακή αεροτομή. H δυναμική αεροτομή από ανθρακονήματα στο πίσω μέρος και το αιχμηρό σπόιλερ μπροστά, δημιουργούν μία ισορροπημένη ‘χαμηλωμένη’ αίσθηση όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται, και βελτιστοποιούν αποτελεσματικά την αεροδυναμική του σε υψηλές ταχύτητες. Την παρουσίαση του OMODA 4 Ultra πραγματοποίησε η Mornine, ένα έξυπνο ανθρωπόμορφο ρομπότ από την AIMOGA. Η Mornine ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον σύντροφό της Argos, ξεκίνησε την ομιλία της σε επτά γλώσσες και ολοκλήρωσε την παρουσίαση του νέου μοντέλου, ενώ παρουσίασε και τον Agent Argos δημιουργώντας έναν Hero από το μέλλον.

Το OMODA 7 προσφέρει τις πιο ολοκληρωμένες, αποτελεσματικές και ευέλικτες δυνατότητες έξυπνης στάθμευσης στην κατηγορία του. Αξιοποιώντας τα συστήματα APA Automatic Parking και RPA Remote Parking, υποστηρίζει κάθετες, παράλληλες, γωνιακές θέσεις στάθμευσης, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν θέσεις και να παρκάρουν εύκολα από απόσταση. Με τις λιγότερες κινήσεις ελιγμών και υποστήριξη για πάνω από 1.000 σενάρια στάθμευσης, το OMODA 7 ηγείται της κατηγορίας του τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στην προσαρμοστικότητα, επιτυγχάνοντας πραγματικά «εξοικονόμιση χρόνου και ασφάλεια» στην έξυπνη στάθμευση. Κατά τη διάρκεια του Summit, το OMODA 7 ήταν διαθέσιμο για test drive, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Εντύπωση έκανε το RPA Remote Parking, με το οποίο ο οδηγός μπορεί να παρκάρει με ακρίβεια χωρίς να μπει στο αυτοκίνητο, απλώς χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε στενούς δρόμους ή πολυσύχναστες περιοχές, ενώ μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο γρατζουνιών. Χάρη στα δύο συστήματα APA και RPA, το OMODA 7 παρέχει στους χρήστες την πιο ολοκληρωμένη λύση για οποιοδήποτε περιβάλλον ή σενάριο.

Το OMODA 5 SHS-H, η υβριδική έκδοση του OMODA 5 που θα συμπληρώσει σύντομα την γκάμα της θερμικής και ηλεκτρικής έκδοσης που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ήταν ένα ακόμα μοντέλο δοκιμής. Το OMODA 5 SHS-H εντυπωσίασε με τις λειτουργίες οδήγησης Eco και Sport, τα τρία βασικά πλεονεκτήματα (Super Power, Super Smooth και Super Range) της τεχνολογίας Super Hybrid System (SHS) και τις προηγμένες τεχνικές ρυθμίσεις, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία “One Car, Two Vibes” του μοντέλου.

Ένα ακόμα αυτοκίνητο που οδήγησε το κοινό είναι το JAECOO 5 EV, το οποίο προσφέρει αθόρυβη, αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, και αναμένεται να κυκλοφορήσει κι αυτό σύντομα στην Ελλάδα.

Πρώτη live παρουσίαση επί σκηνής του έξυπνου βοηθού της AIMOGA

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο έξυπνος βοηθός της AIMOGA με το όνομα Mornine πραγματοποίησε την πρώτη του live εμφάνιση στη σκηνή, εντυπωσιάζοντας με τις προηγμένες AI δυνατότητες φωνητικής αλληλεπίδρασης, συναισθηματικής απόκρισης και μάθησης – μια ζωντανή απόδειξη του οράματος της OMODA & JAECOO για το οικοσύστημα της έξυπνης τεχνολογίας. Η AIMOGA ενσαρκώνει τη διττή στρατηγική “Automobile + Robotics”, που βρίσκεται στον πυρήνα του οράματος της εταιρείας. Ήδη τα ρομπότ της AIMOGA χρησιμοποιούνται στις εκθέσεις της OMODA & JAECOO από τη Μαλαισία έως την Ινδονησία και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Πολωνία, καθιστώντας τους αξιόπιστους AI βοηθούς.

Τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει σειρά ρομπότ και ρομποτικών σκύλων για πολλαπλές εφαρμογές: ως σύμβουλος πώλησης ή παρουσιαστής σε εκδηλώσεις όπως έγινε στο OMODA & JAECOO International User Summit 2025, στην εκπαίδευση, στη γραμμή παραγωγής στη βιομηχανία και σε οικιακές υπηρεσίες. Μέσα από την ενσωμάτωση των τεχνολογιών έξυπνης κινητικότητας και ρομποτικής, η OMODA & JAECOO διαμορφώνει ένα ανοιχτό, συνεργατικό παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον βιομηχανικό μετασχηματισμό.

International Tech Night: Ενέργεια και νοημοσύνη σε αρμονία

Στο International Tech Night, η OMODA & JAECOO απέδειξε για ακόμα μία φορά την ηγετική της θέση στην ισχύ και την ενεργειακή απόδοση. Με την τεχνολογία SHS, η μάρκα παρέχει “super απόδοση, super αυτονομία, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και super ισχύ”. Ο κινητήρας πέμπτης γενιάς 1.5TDGI πετυχαίνει θερμική απόδοση 44,5% και κατανάλωση καυσίμου μόλις 5,99 L/100km, ενώ τα νέα μοντέλα OMODA & JAECOO αναμένεται να φέρουν τη νέα εξελιγμένη γενιά με 48% θερμική απόδοση – τη στιγμή που οι mainstream κινητήρες συνήθως κυμαίνονται από 38% έως 45%.

Αναπτύσσοντας συστήματα ασφάλειας πέρα από τα παγκόσμια πρότυπα

Η OMODA & JAECOO τοποθετεί την ασφάλεια στο επίκεντρο της στρατηγικής της, υιοθετώντας τη φιλοσοφία “Safety First” ως θεμελιώδη αξία σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και παραγωγής. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται στις πολλαπλές διακρίσεις των μοντέλων από ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών και φορείς πιστοποίησης ασφάλειας (Euro NCAP, A NCAP), καθώς και τη διεξαγωγή test drives. Κάθε όχημα της OMODA & JAECOO σχεδιάζεται με γνώμονα την προληπτική ασφάλεια, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και τεχνολογίες που έχουν ενσωματωθεί ήδη από το στάδιο της σχεδιαστικής αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, τα νέα Intelligent Cockpit Systems προσφέρουν ένα οικοσύστημα ασφάλειας και ευκολίας, με έξυπνη φωνητική υποβοήθηση, ενσωματωμένους επικαιροποιημένους τοπικούς χάρτες, real-time ενημερώσεις οδικών συνθηκών και AI λειτουργίες πρόληψης κινδύνων, εξασφαλίζοντας μια ολιστική εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και υπευθυνότητα.