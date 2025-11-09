Ο Παναγιώτης Καραΐσκος έκανε το αδύνατο ξανά δυνατό, τερματίζοντας πρώτος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με χρόνο 2:20.10 και «γράφοντας» το όνομά του με… χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέβαλε τον ρυθμό του από νωρίς, δεν άφησε κανέναν να τον αμφισβητήσει και τερμάτισε με διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους του. Δεύτερος πέρασε τη γραμμή ο Κωνσταντίνος Σταμούλης με 2:23.24, τρίτος ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι σε 2:23.51, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Μπάμπης Πιτσώλης (2:24.02), ο περσινός νικητής του Μαραθωνίου και φετινός τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, την οικογένειά μου και όλους όσοι με στήριξαν. Δεν ήμουν τόσο έτοιμος όσο ήθελα, αλλά πίεσα πολύ και τα κατάφερα», δήλωσε ο Καραΐσκος, εμφανώς συγκινημένος και με σεμνότητα μετά τον ιστορικό τερματισμό του.

Ο 37χρονος δρομέας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης ανέβηκε στην κορυφή μετά απο την περυσινή 2η θέση κάνοντας μάλιστα μία εντυπωσιακή κούρσα, με την διαφορά του από τον δεύτερο Σταμούλη να είναι τρία λεπτά και εκείνη από τον περυσινό νικητή Πιτσώλη να είναι τέσσερα λεπτά.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Καραΐσκου:

«Ήταν μια κούρσα στα μέτρα μου, διαχειρίστηκα πολύ καλά τον αγώνα και ήμουν αισιόδοξος. Ο καιρός ήταν περίεργος και ήθελε ψυχή και διαχείριση το τελευταίο κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια γιγαντώνεται ο μαραθώνιος. Θέλω να συνεχίσω να κυνηγάω τα όριά μου και τα ρεκόρ μου. Είμαι καλά και το επιβεβαιώνω κάθε χρόνο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.