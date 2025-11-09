Ο Ολυμπιακός συνέχισε το απόλυτο σερί του στην Stoiximan GBL, φτάνοντας στο 6-0, μετά τη νίκη του στο «ΣΕΦ» επί της Καρδίτσας με 102-82. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει πρώτη και αήττητη στη βαθμολογία.

Το μεγάλο γεγονός του αγώνα ήταν η επιστροφή του Κίναν Έβανς μετά από 491 ημέρες σε επίσημο παιχνίδι. Στο ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής, είχε 15 πόντους, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, κερδίζοντας το χειροκρότημα των φιλάθλων.

Κορυφαίοι για τους «Πειραιώτες» ήταν ο Ντόρσεϊ με 19 πόντους, τρεις ασίστ και τέσσερα ριμπάουντ, ο Χολ με 15 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα, ο Πίτερς με 15 πόντους, τρία ριμπάουντ και δύο κλεψίματα και ο Φουρνιέ με 15 πόντους, τρεις ασίστ, δύο ριμπάουντ και ισάριθμα κλεψίματα.

Από την πλευρά της Καρδίτσας ξεχώρισαν οι Μπράντον Τζέφερσον (16 πόντοι, 2 κλεψίματα) και Ντέιμιαν Τζέφερσον (16 πόντοι, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ).

Επόμενη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στις 12 Νοεμβρίου με τη Ζαλγκίρις στο «ΣΕΦ», ενώ η Καρδίτσα θα υποδεχθεί την Οστάνδη (11/11) για το BCL.

«Ερυθόλευκη» κυριαρχία στην επιστροφή του Έβανς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά, πήρε προβάδισμα με τρίποντα από τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, αλλά η Καρδίτσα άντεξε (24-21 στο 10’). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την είσοδο του Έβανς και τα καλάθια των Φουρνιέ και Πίτερς, η διαφορά ανέβηκε στο +11 (37-26). Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν, αλλά το πρώτο ημίχρονο έκλεισε 55-39 υπέρ των «Πειραιωτών».

Στο δεύτερο μέρος, ο Έβανς συνέχισε να δίνει ενέργεια και ρυθμό, ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε 12 πόντους και η τρίτη περίοδος έκλεισε 78-64, ουσιαστικά τελειώνοντας το ματς. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα προσπάθησε να μειώσει (84-75 στο 34’), αλλά οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα απάντησαν με τους Έβανς, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ για να φτάσουν στο τελικό 102-82.

Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει το 6/6 στο πρωτάθλημα και ετοιμάζεται για τη συνέχεια, με την ομάδα να δείχνει ότι είναι έτοιμη για κάθε πρόκληση και τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει με όρεξη.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64, 102-82.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα, Βεζένκοφ 4, Παπανικολάου 3, Ντόρσεϊ 19, Χολ 15, Λαρεντζάκης 3, Έβανς 15, Λι 5, Νετζήπογλου 2, Πίτερς 15, Αντετοκούνμπο 6, Φουρνιέ 15.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον 16, Έλις 11, Κασσελάκης 5, Τζέφερσον 14, Μάντσεν 6, Οκόρο 6, Χόρχλερ 5, Λιάπης, Ζευγαράς 2, Δίπλαρος 11, Καμπερίδης 6, Χουγκάζ.