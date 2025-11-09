Ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να μετατρέψει την ατμόσφαιρα στην εξέδρα ενός μεγάλου αγώνα τένις, σε αντίστοιχη μπάσκετ ή ποδοσφαίρου.

Ο μεγάλος, ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών των 24 τίτλων γκράν σλάμ και από χθες των 101 τίτλων σε ATP τουρνουά Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έκρυψε το χαμόγελό του όταν τον ρωτήσαμε εάν απόλαυσε την αντίδραση του ελληνικού κοινού, όταν το έβαλε στην…εξίσωση. Ιδιαίτερα μετά από την κατάκτηση ίσως του πιο συναρπαστικού πόντου του τελικού τον οποίο κέρδισε κάνοντας σπαγγάτο και την ίδια ώρα είχε βρεθεί στο έδαφος απο την υπερπροσπάθεια και ο μεγάλος του αντίπαλος Λορέντζο Μουζέτι.

Μόλις τον κέρδισε ο Σέρβος υπεραθλητής ακόμα στο έδαφος έπιασε τα αυτιά του για να κάνει πως δεν…ακούει και το κοινό πήρε «φωτιά» σαν να ήταν σε αγώνα μπάσκετ ή ποδοσφαίρου !

«Ναι το απόλαυσα, αυτή την αντίδραση του. Την περίμενα και την επιδίωξα είναι αλήθεια γιατί ο Λορέντζο με είχε…στριμώξει για 1-1.5 σετ και ήθελα την ώθηση από τον υπέροχο κόσμο της Ελλάδας. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ειλικρινά εάν ήθελα να γράψω ένα σενάριο για αυτό το μεγάλο τουρνουά στην Αθήνα δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο. Ούτε σενάριο ταινίας, με τέτοιους αγώνες, έναν μεγάλο τελικό μεταξύ των δύο πρώτων στην κατάταξη του τουρνουά, σε ένα γεμάτο γήπεδο στολίδι και με τέτοια υποδοχή απο τον κόσμο. Ειλικρινά ήταν απίστευτο» απάντησε στα «NEA.gr» στη συνέντευξη Τύπου ο μεγάλος αυτός άνθρωπος και αθλητής.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα και κατ΄ επέκταση η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις με τη διοργάνωση του “Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250” την κορυφαία όλων των εποχών που έχει διεξαχθεί στη χώρα μας.

Διότι τον Οκτώβριο του 1993, στο επίσης μεγάλο τουρνουά που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο ανοιχτό γήπεδο του ΟΑΚΑ (εκεί όπου είχε διεξαχθεί δύο χρόνια νωρίτερα και το τουρνουά των Μεσογειακών Αγώνων της Αθήνας) και είχαμε ισπανικό τελικό με τον Τζόρντι Αρέσε να επικρατεί με 6-4, 3-6, 6-3 του συμπατριώτη του Αλμπέρτο Μπερασατέγκι.

Ήταν εξαιρετικό για την εποχή όμως σε καμία περίπτωση δεν είχε την αίγλη και τη φήμη του εφετινού που φιλοξένησε αθλητές με κατάκτηση 27 γκράν σλάμ (24 ο Τζόκοβιτς και άλλα 3 ο Βάβρινκα) αρκετούς του τοπ -10 και όλα αυτά σε ένα απίστευτο χώρο το στολίδι (και πολυμορφικό) Telecom Center Athens το οποίο έχει μεταμορφώσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς χώρους στην Ευρώπη.

Η Αθήνα επέστρεψε λοιπόν στον χάρτη του ATP Tour μετά από 32 χρόνια με απόλυτη επιτυχία, με έναν τελικό μεταξύ του Σέρβου Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 5 στον κόσμο πλέον) και του Ιταλού Λορέντζο Μουζέτι (Νο9) τον οποίο άνετα θα μπορούσαμε να δούμε σε τελικό αγώνα Masters 1000 και όλα αυτά μπροστά σε 15.000 και πλέον ενθουσιώδεις (όταν έπρεπε) θεατές.

«Είναι απίστευτο ότι διοργανώθηκε ενός τέτοιου επιπέδου τουρνουά μέσα σε 3 μήνες, όταν σε άλλες περιπτώσεις χρειαζόμαστε ακόμα και χρόνο. Η Ελλάδα πήρε άριστα και οργανωτικά αλλά και ο κόσμος ήταν απίστευτος και τον ευχαριστούμε» έλεγε ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς ο αδελφός του Νόβακ που είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης την οποία και έφεραν από το Βελιγράδι στην Αθήνα και θέλουν να την καθιερώσουν.

Το ματς είχε ένταση, πάθος, πολύ υψηλή ποιότητα και για τρεις και το σημαντικότερο ο κόσμος στάθηκε στο ύψος της στιγμής, σεβάστηκε και τους δύο παίκτες, με ενθουσιασμό αλλά και με ωριμότητα. Αυτό συνέβη και σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ναι αρκετοί Ελληνες τους αρέσει και παίζουν τένις, αλλά μεταξύ των 15.000 θεατών που βρέθηκαν στο Μαρούσι στον τελικό και αρκετοί χιλιάδες όλη την εβδομάδα οι περισσότεροι δεν ήταν μυημένοι στο άθλημα, αλλά ακολούθησαν τους κανόνες και δημιούργησαν την τέλεια ατμόσφαιρα.

Απόλυτοι αρωγοί πέραν των χορηγών, στην μεγάλη αυτή διοργάνωση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν φυσικά η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζοντας την στρατηγική επιλογή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια της Μητροπολιτικής Αττικής μέσα από τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Άλλωστε η εικόνα από το Telecom Center Athens έφτασε σε πάνω από 130 χώρες ενώ την Αθήνα επισκέφτηκαν πάνω από 2500 φίλοι του αθλήματος από άλλες χώρες. Και φυσικά ο Head of Media & communications Iάκωβος Πουτάκογλου και οι συνεργάτες του της εταιρείας V+Ο έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για την άρτια διοργάνωση.

Και του χρόνου ελπίζουμε η Αθήνα να γίνει και πάλι το επίκεντρο του παγκοσμίου τένις!