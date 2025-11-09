Ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο δύο μηνών με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Αμερικανός σέντερ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για την ευκαιρία και έτοιμος να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλό επίπεδο της EuroLeague.

Οι πρώτες δηλώσεις του Φαρίντ μετά την άφιξή του στην Αθήνα:

«Είναι η πρώτη μου φορά εδώ και είμαι ενθουσιασμένος. Μίλησα με τον κόουτς, αλλά τώρα απλώς χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Πρώτα τα ιατρικά και μετά θα δούμε λεπτομέρειες για τον ρόλο μου.

Δεν με ενοχλεί που πρέπει να παίξω σε δύο μέρες. Λατρεύω να παίζω μπάσκετ, είναι απλώς μια ακόμα μέρα στη δουλειά για μένα. Είναι συναρπαστικό να αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο, διασκεδαστικό, και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να παίξω σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και να δείξω ότι μπορώ να σταθώ στη EuroLeague.

Αισθάνομαι υπέροχα. Ξέρω ότι οι οπαδοί είναι ενθουσιώδεις κι εγώ τρέφομαι από αυτόν τον ενθουσιασμό. Θα τους δώσω πολλά. Δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Χουάντσο, αλλά ανυπομονώ να γνωρίσω τα παιδιά, να πάρω feedback και να πάω να κάνω τη δουλειά μου.

Ο κόσμος πρέπει να περιμένει να δει τον Manimal».

Με τον Φαρίντ πλέον έτοιμο να ενσωματωθεί, ο Παναθηναϊκός AKTOR καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι στο ρόστερ του, ενόψει της διαβολοβδομάδας της EuroLeague που ξεκινάει άμεσα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.